Detención de ‘objetivo prioritario’ desata bloqueos y ataques contra cámaras de vigilancia en Reynosa

Los bloqueos e incendios se produjeron como reacción a la captura de un presunto generador de violencia. (Crédito: redes sociales)

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que durante la madrugada de este lunes se registraron bloqueos carreteros y actos de vandalismo contra infraestructura de videovigilancia en distintos puntos de Reynosa, luego de la detención de un objetivo prioritario en ese municipio fronterizo.

De acuerdo con el reporte oficial, los incidentes se produjeron como reacción a la captura de un presunto generador de violencia, cuya identidad no fue revelada por las autoridades estatales. Tampoco se dieron más detalles sobre otras detenciones.

Tras los hechos, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo coordinado en diversos sectores de la ciudad con el objetivo de retirar obstrucciones, liberar vialidades y contener cualquier alteración adicional al orden público.

La dependencia estatal sostuvo que las acciones de vigilancia y control permanecen activas para reforzar la seguridad en la zona.

La Vocería de Seguridad exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta únicamente a la información emitida por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúan las labores de seguridad.

Células criminales en disputa

En Reynosa, autoridades y reportes de inteligencia han documentado la presencia y disputa de distintas células criminales que operan de forma fragmentada en la región.

Entre ellas se identifica al Cártel del Golfo y sus facciones internas, como “Los Metros” y “Los Escorpiones”, que mantienen control de distintos corredores urbanos y rutas estratégicas en la frontera.

De manera paralela, también se ha señalado la presencia del Cártel del Noreste, derivado de la escisión de Los Zetas, con operaciones en la franja norte del estado y disputas por el control de actividades ilícitas en zonas urbanas y carreteras. A ello se suma la referencia de intentos de incursión o presión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque sin un dominio consolidado en la ciudad.

Este entramado de grupos y células ha sido señalado por autoridades como uno de los factores que explican la recurrencia de bloqueos, ataques a infraestructura de vigilancia y episodios de violencia tras operativos o detenciones de objetivos prioritarios en la zona fronteriza.