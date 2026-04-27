Quién fue el segundo eliminado de ‘La Mansión VIP’, polémico reality de HotSpanish

La segunda semana del programa de telerrealidad estuvo marcada por versiones no oficiales de una posible demanda de Endemol contra el youtuber por plagio. (La Mansión VIP: Instagram)

El reality La Mansión VIP vivió una segunda eliminación cargada de tensión, conflictos internos y controversias externas. Cuatro participantes quedaron en riesgo durante una semana agitada que mantuvo la atención del público en plataformas digitales.

Así fue la segunda gala de eliminación

En la gala de eliminación, el primer salvado fue Daniel Borjas, quien obtuvo el mayor número de votos. Después, Agustín Fernández aseguró su permanencia una semana más. La decisión final quedó entre Queen Buenrostro y Suavecito, lo que elevó la expectativa entre los seguidores del programa.

Queen Buerosto, segunda eliminada de ‘La Mansión VIP’

La audiencia definió el desenlace. Queen Buenrostro se convirtió en la segunda eliminada del reality, tras recibir el menor respaldo del público.

Antes de abandonar la casa, la participante compartió un mensaje de despedida: “Me siento muy bien, me encantó el proyecto, fue un honor, muchas gracias por incluirme en esto (...) Tuve discusiones, malentendidos, pero lo que pasa acá, se queda acá, me llevo a todos ustedes, son increíbles”. Además, pidió a sus compañeros que “le cuidaran” a su amigo Suavecito.

Quenn Buenrostro se despide emocionada del programa La Mansión VIP, agradeciendo el apoyo de sus seguidores. (Queen Buenrostro: Instagram)

Endemol analiza demanda contra HotSpanish, según Horacio Villalobos

La salida ocurre en medio de un contexto turbulento para el programa impulsado por HotSpanish. Días antes, la eliminación de Niurka generó acusaciones que sacudieron la narrativa del show. A esto se sumó la incorporación de Daniel Borjas tras la salida de Bruno Espino, lo que modificó la dinámica interna.

El reality también enfrenta cuestionamientos por el comportamiento de sus participantes. El 25 de abril, HotSpanish ingresó una Cybertruck a la casa para grabar un video musical, pero detectó que algunos habitantes accedieron a información del exterior a través del sistema del vehículo. “El hacer esto ya es abuso de confianza”, declaró el creador de contenido en una transmisión en vivo, donde adelantó posibles sanciones.

De acuerdo con Horacio Villalobos, la productora Endemol analiza acciones jurídicas por presunto plagio. (Facebook)

El fenómeno digital de La Mansión VIP ha alcanzado cifras destacadas de audiencia, con picos de cientos de miles de espectadores simultáneos en YouTube.

Sin embargo, el éxito también ha abierto un frente legal. De acuerdo con versiones difundidas por el conductor Horacio Villalobos, la productora Endemol analiza acciones jurídicas por presunto plagio, debido a similitudes con formatos como La Casa de los Famosos y Big Brother.

En este escenario, la eliminación de Queen Buenrostro no solo marca el rumbo del juego, también refleja el nivel de exposición y presión que rodea a un reality que crece entre polémicas, audiencias récord y posibles conflictos legales.