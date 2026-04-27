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Quién es Josh Cuevas, jugador con raíces mexicanas que fue seleccionado por los Baltimore Ravens

Además, Jacob Rodríguez que también tiene orígenes mexicanos, fue elegido por los Miami Dolphins

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Además, Jacob Rodríguez que también tiene orígenes mexicanos, fue elegido por los Miami Dolphins. (Gary Cosby Jr.-Imagn Images)
Además, Jacob Rodríguez que también tiene orígenes mexicanos, fue elegido por los Miami Dolphins. (Gary Cosby Jr.-Imagn Images)

Los Baltimore Ravens seleccionaron al ala cerrada de raíces mexicanas, Josh Cuevas, en la quinta ronda (pick 173 global) del Draft NFL 2026, proveniente de la Universidad de Alabama.

Este movimiento llega con una respuesta a la baja que sufrieron los Cuervos en esa posición con la salida de Isaiah Likely, quien partió a los New York Giants, por lo que el egresado del Crimson Tide buscará convertirse en un arma importante a la ofensiva para Lamar Jackson.

Quién es Josh Cuevas

El jugador participó con el Crimson Tide las últimas dos temporadas pero comenzó su carrera con los Washington Huskies. (Gary Cosby Jr.-Imagn Images)
El jugador participó con el Crimson Tide las últimas dos temporadas pero comenzó su carrera con los Washington Huskies. (Gary Cosby Jr.-Imagn Images)

Josh Cuevas comenzó su carrera colegial con los Washington Huskies en 2023, siendo parte de aquel equipo de Michael Penix Jr y Rome Odunze que perdió en la final por el título nacional ante la Universidad de Michigan.

Posteriormente, dio el salto al Crimson Tide de Alabama en 2024, donde elevó considerablemente su juego y 2025 terminó con 37 recepciones (cuarto entre las alas cerradas de la conferencia SEC) y 411 yardas aéreas (sexto entre los TE del SEC)

Sin embargo, no solamente se destaca por su habilidad con las manos, sino también es considerado como de los mejores alas cerradas de la nación al terminar con cero fallos en 238 snaps durante la campaña anterior, solamente por detrás de Max Bredeson (Michigan, 264) y JJ Buchanan (Utah, 252).

Cómo luce la ofensiva de los Baltimore Ravens para la temporada 2026

Los Cuervos buscan clasificar a playoffs este año. (Charles LeClaire-Imagn Images)
Los Cuervos buscan clasificar a playoffs este año. (Charles LeClaire-Imagn Images)

Los Baltimore Ravens se perfilan nuevamente como serios contendientes al Super Bowl por el lado de la Conferencia Americana, pese a venir de una de sus peores temporadas en los últimos años al no lograr clasificar a la postemporada.

Con la adición de Josh Cuevas, así luce la ofensiva de los Cuervos para la próxima temporada:

  • QB: Lamar Jackson, Tyler Huntley.
  • RB: Derrick Henry, Justice Hill, Rasheen Ali, Adam Randall
  • WR: Zay Flowers, Rashod Bateman, Devontez Walker
  • TE: Mark Andrews, Durham Smythe, Matthew Hibner, Josh Cuevas
  • FB: Lucas Scott
  • LT: Ronnie Stanley, Gerad Lichtenhan
  • LG: Olaivavega Ioane, Andrew Vorhees, Emery Jones Jr
  • C: Danny Pinter, Corey Bullock
  • RG: John Simpson, Jared Penning
  • RT: Roger Rosengarten, Carson Vinson

El ala cerrada mexicana buscará ganarse un lugar dentro del roster y convertirse en un arma confiable para Lamar Jackson ante la baja de un jugador como Isaiah Likely, el cual se había convertido en una pieza clave del equipo de Baltimore.

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