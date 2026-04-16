México

Jóvenes Construyendo el Futuro explica en qué fecha cae el pago de regularización para beneficiarios con retraso

Los becarios que no reciben su apoyo mensual pueden acceder al pago de regularización siguiendo el procedimiento publicado oficialmente por la Secretaría del Trabajo, que detalla fechas y pasos a cumplir si hubo revisión administrativa

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Pago de regularización disponible en la segunda semana de cada mes tras revisión administrativa - Infobae México
Pago de regularización disponible en la segunda semana de cada mes tras revisión administrativa - Infobae México

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha informado sobre el proceso que deben seguir los beneficiarios que no recibieron su pago el día habitual, es decir, el 28 de cada mes.

En su comunicación, el programa aclara que existe un procedimiento denominado “pago de regularización” para quienes enfrentan esta situación.

El motivo principal por el que un beneficiario podría no recibir el pago en la fecha mencionada es que su caso se encuentra bajo una revisión administrativa.

Este proceso implica que la información o documentación del beneficiario está siendo evaluada antes de autorizar el desembolso correspondiente.

Un hombre joven con gafas sostiene un smartphone con una tarjeta bancaria en pantalla, junto a un texto sobre pagos de regularización del programa
Un hombre explica en un video información crucial sobre el pago de regularización para los aprendices del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. (Jovenes Construyendo el Futuro)

El pago de regularización se activa una vez que la revisión administrativa ha sido resuelta a favor del beneficiario. Es decir, solo cuando se concluye este proceso y se verifica que todo está en orden, el pago pendiente será liberado como parte de la regularización.

De este modo, los participantes del programa pueden estar tranquilos de que, si cumplen con los requisitos y su revisión resulta favorable, recibirán el apoyo económico aunque no haya llegado en la fecha habitual.

El pago de regularización para los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un periodo específico en el que puede esperarse, una vez que la revisión administrativa ha sido resuelta favorablemente. El propio programa ha comunicado que este pago no se realiza de inmediato tras la resolución, sino durante una ventana temporal definida.

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Una revisión administrativa puede atrasar el apoyo pero, al resolverse, existe una semana específica para recibir el depósito - Credito: cuartoscuro

Fechas estimadas para recibir el pago de regularización

Según la información proporcionada, los beneficiarios pueden esperar el depósito del pago de regularización durante la segunda semana de cada mes.

Esta programación permite a los participantes del programa organizarse y prever la llegada de su apoyo económico en caso de haber tenido algún retraso por revisión administrativa.

El pago de regularización, entonces, no está sujeto a una fecha fija, sino a una semana específica, lo que otorga cierto margen para la recepción de los fondos.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como objetivo brindar oportunidades de capacitación a jóvenes mexicanos, permitiéndoles incorporarse al mundo laboral mediante la colaboración directa con centros de trabajo.

Para el año 2026, la meta oficial es que 500 mil aprendices sean capacitados a lo largo del país, respaldados por un presupuesto de 25 mil millones de pesos.

Cada participante recibe un apoyo mensual de 9 mil 583 pesos y cuenta con seguro médico proporcionado por el IMSS durante los 12 meses que dura la capacitación.

El registro para nuevos aprendices permanece abierto todo el año, con cupos periódicos y múltiples periodos de vinculación a centros de trabajo según la demanda y la disponibilidad de lugares.

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