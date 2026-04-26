Fiscalía de Puebla activa protocolos ante reto viral falso de tiroteo en escuelas

Un cuaderno abierto y un lápiz sin usar yacen sobre un pupitre vacío en un aula de una escuela pública de California, con más escritorios desocupados al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Puebla activó protocolos de prevención ante la difusión de un reto viral falso que alertó a la comunidad escolar sobre un supuesto tiroteo en planteles educativos.

La medida se tomó después de que circularan mensajes en redes sociales con amenazas que generaron preocupación entre madres, padres, personal docente y directivos escolares, según informó la propia institución en un comunicado.

El desafío, considerado falso por las autoridades, ha sido llamado “Tiroteo Mañana”.

La dependencia ministerial sostuvo que mantiene coordinación directa con la Secretaría de Educación Pública del estado.

El reto viral consiste en que presuntos estudiantes realizan pintas en los muros y baños de la escuela o escriben amenazas en libretas, posteriormente comparten imágenes de estos mensajes en redes sociales para advertir sobre un supuesto ataque armado en el plantel.

Esta dinámica ha generado preocupación entre la comunidad escolar, sobre todo luego de los recientes hechos de violencia ocurridos en Teotihuacán, Estado de México, donde se registró un ataque en la zona arqueológica que dejó como saldo dos personas muertas -entre ellas el tirador- y diversos heridos por disparos o caídas.

Imágenes compartidas en redes por el reto viral. Crédito: Redes Sociales

Las alertas sobre el reto no son exclusivas de Puebla, han estado presentes en diversos estados de la república como CDMX, Michoacán y Nuevo León.

Reunión para coordinar acciones

La SEP estatal y la FGE Puebla mantuvieron una reunión para tratar la situación.

En el encuentro interinstitucional, las autoridades coincidieron en la necesidad de actuar de manera oportuna frente a cualquier publicación, pinta o leyenda que pueda interpretarse como delito.

El objetivo es evitar la propagación de rumores y atender con rapidez los casos que puedan generar alarma social.

La Fiscalía de Puebla hizo un llamado a directivos, docentes y personal administrativo para que reporten de inmediato cualquier situación sospechosa o mensajes con apariencia de delito.

Reunión entre autoridades educativas y ministeriales. Crédito: FGE Puebla

La dependencia reiteró la importancia de que los reportes sean canalizados de forma institucional para activar los protocolos de atención e investigación correspondientes.

El Ministerio Público es la instancia responsable de determinar las acciones legales y, si el caso lo amerita, solicitar la intervención de especialistas en seguridad escolar.

La Fiscalía subrayó que la confidencialidad de los datos personales y el respeto a los derechos de las y los estudiantes están garantizados en cada intervención.

Llamado a evitar difusión de rumores

Además, la Fiscalía General del Estado de Puebla exhortó a la ciudadanía a no difundir información no confirmada ni contribuir a la generación de alarma social.

El comunicado enfatizó que la colaboración entre autoridades educativas y ministeriales es fundamental para salvaguardar la seguridad en las escuelas y garantizar que cualquier situación de riesgo sea atendida con prontitud.

La dependencia pidió a madres, padres y tutores mantener comunicación directa con las autoridades ante cualquier emergencia y evitar compartir mensajes o publicaciones que no cuenten con confirmación oficial.

La Fiscalía del estado precisó que su intervención inicia únicamente después de recibir un reporte formal.

El protocolo establece que, una vez notificada la autoridad, el Ministerio Público determina las acciones legales a seguir y, de ser necesario, ordena la intervención de personal especializado en el caso.

El ingreso del personal ministerial o pericial a planteles, así como la solicitud de información adicional, se realizará bajo procedimientos legales y con respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, según la FGE Puebla.