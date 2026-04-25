“Tiroteo mañana”: reto viral mundial activa alerta en México tras ataques en Michoacán y Teotihuacán

Docentes y estudiantes participan en simulacro de tiroteo escolar siguiendo protocolo de seguridad y resguardo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reto viral internacional encendió alertas entre las autoridades mexicanas en medio de una creciente preocupación por los recientes tiroteos en el país, como el que ocurrió en una preparatoria de Michoacán, en marzo pasado, y el de esta semana en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos personas fallecidas, entre ellas el agresor.

Fiscalía de Puebla alerta sobre reto viral

En Puebla, la Fiscalía General del Estado informó que inició investigaciones tras la difusión del reto viral denominado “tiroteo mañana”.

En un comunicado, la dependencia indicó que ya aplicó protocolos especializados en la protección de niñas, niños y adolescentes, y mantuvo coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar acciones preventivas.

Sin embargo, la Fiscalía exhortó a madres, padres, docentes y estudiantes a no difundir información no verificada y a reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.

Asimismo, reiteró que cualquier conducta que genere alarma o implique la comisión de un delito será investigada y sancionada conforme a la ley.

Reportan 17 denuncias de amenzas de tiroteo en Nuevo León

En Nuevo León, las autoridades locales atendieron 17 reportes de amenazas de tiroteo en escuelas de distintos municipios del estado durante la última semana, tras el reciente atentado en Teotihuacán.

Detallaron que los municipios donde se reportaron estos incidentes incluyen Monterrey, Juárez, San Nicolás de los Garza, García, Guadalupe, Pesquería, Santa Catarina y Linares.

Advirtieron que las amenazas, realizadas mediante mensajes escritos en paredes de planteles educativos, han generado preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes.

En respuesta, la Agencia Estatal de Investigaciones, junto con Unidades de Despliegue Estratégico y binomios caninos, desplegó operativos de seguridad y realizó inspecciones en las escuelas señaladas.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado artefactos peligrosos ni han detectado la presencia de personas sospechosas o con objetos ilícitos en los planteles afectados.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado reiteró su compromiso de mantener la vigilancia y atender con seriedad cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad escolar, recordando sucesos recientes como el ataque en Michoacán y la tragedia del Colegio Americano del Noreste en Monterrey en 2017.

Por ello, las autoridades estatales aseguraron que mantienen la coordinación con las escuelas y refuerzan los protocolos preventivos para salvaguardar la integridad de estudiantes y personal.

Alertan a maestros en CDMX

En la Ciudad de México, directivos de una escuela que se mantendrá anónima, por cuestiones de seguridad, se difundió esta semana un comunicado para advertir sobre amenazas similares detectadas en sanitarios de algunas escuelas, donde alumnos pintaron fechas y horarios de supuestos tiroteos.

Las autoridades escolares recomendaron activar protocolos inmediatos, solicitar apoyo policial y realizar revisiones de útiles escolares en coordinación con padres de familia.

El martes pasado, tras el tiroteo en Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República y se reforzará la seguridad para turistas.

En su conferencia mañanera, la mandataria señaló que el análisis oficial también incluirá la posible influencia de incidentes ocurridos en Estados Unidos sobre la sociedad mexicana y la seguridad local.

Experto advierte sobre impacto negativo de redes sociales en jóvenes tras tiroteo en Teotihuacán

Expertos advirtieron que los recientes ataques armados en la zona arqueológica de Teotihuacán y en escuelas de México evidencian el impacto negativo de las redes sociales en jóvenes.

Señalan que la difusión de retos virales y la exposición a contenidos violentos pueden influir en conductas de imitación.

Especialistas de la Universidad Iberoamericana subrayaron que la búsqueda de notoriedad y pertenencia, sumada a la falta de regulación y supervisión en plataformas digitales, incrementa la vulnerabilidad de adolescentes.

Recomendaron fortalecer la prevención, la educación digital y el acompañamiento familiar para reducir riesgos asociados a la violencia en línea y su posible réplica en la vida real.