Rumbo a 2027: Mario Delgado se reúne con Citlalli Hernández tras dejar el gobierno y desata dudas

La reunión entre Mario Delgado y Citlalli Hernández genera dudas sobre su posible trasfondo político rumbo a 2027.

La reciente reunión entre Mario Delgado y Citlalli Hernández ha generado cuestionamientos sobre su propósito, luego de que la ahora exfuncionaria dejara su cargo para integrarse a tareas partidistas dentro de Morena de cara al proceso electoral de 2027.

Reunión SEP y Secretaría de las Mujeres genera cuestionamientos políticos

El encuentro fue dado a conocer por Delgado, quien explicó que se trató de una reunión de balance sobre los avances en la colaboración entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de las Mujeres.

Según su mensaje, ambos revisaron los resultados del trabajo conjunto y acordaron dar continuidad a diversas iniciativas.

Comunicado de Mario Delgado. Crédito: Mario Delgado

Sin embargo, el contexto en el que ocurre la reunión ha llamado la atención, ya que Hernández ya no se desempeña como titular de la dependencia, lo que abre interrogantes sobre el carácter institucional del encuentro.

Programas educativos y derechos de las mujeres, en el centro del diálogo

Durante la reunión, Delgado destacó que se mantendrá el impulso a políticas enfocadas en la igualdad de género dentro del ámbito educativo. Entre las principales acciones mencionadas se encuentran:

La distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en niveles de educación básica y media superior

El fortalecimiento de protocolos para prevenir y erradicar la violencia de género en las aulas

La continuidad de programas conjuntos entre dependencias federales

La evaluación de avances en políticas educativas con perspectiva de género

Estas acciones forman parte de una estrategia que busca incorporar la igualdad sustantiva en el sistema educativo nacional.

Renuncia de Citlalli Hernández redefine su papel político rumbo a 2027

La reunión ocurre días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara la renuncia de Hernández a la Secretaría de las Mujeres.

Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres, anuncia Sheinbaum

De acuerdo con la mandataria, la decisión responde a su reincorporación a Morena, donde asumirá tareas estratégicas relacionadas con la definición de alianzas rumbo a las elecciones de 2027.

Sheinbaum detalló que la exsecretaria tendrá un papel relevante dentro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, aprovechando su experiencia en procesos electorales previos, particularmente en la construcción de acuerdos políticos.

Antecedentes de Mario Delgado y Citlalli Hernández en Morena resurgen

El acercamiento entre ambos también revive antecedentes dentro de Morena.

En 2023, Delgado y Hernández enfrentaron críticas internas tras la decisión de extender su dirigencia partidista hasta 2024, medida que fue cuestionada incluso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Dicha resolución generó tensiones al interior del partido, al considerarse que la prórroga vulneraba principios democráticos.

Mario Delgado y Citlalli Hernández han mantenido una trayectoria política cercana dentro de Morena. (Foto: Especial)

Este episodio marcó uno de los momentos más polémicos en la relación entre ambos liderazgos.

Dudas sobre el carácter institucional o político del encuentro

La coincidencia temporal entre la renuncia de Hernández y su reunión con Delgado ha alimentado especulaciones sobre si el encuentro tuvo fines estrictamente institucionales o si forma parte de una reconfiguración política interna.

Aunque públicamente se presentó como una revisión de políticas educativas y de género, el hecho de que Hernández ya no encabece la Secretaría de las Mujeres sugiere que su papel podría estar transitando hacia funciones partidistas más que gubernamentales.

En este contexto, la reunión no solo refleja la continuidad de programas públicos, sino también el posible entrelazamiento entre la agenda institucional y la estrategia política de Morena rumbo a los próximos comicios.