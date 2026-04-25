Sheinbaum llama “traidor de la democracia” a Vicente Fox

Al referirse a Vicente Fox en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, los asistentes abuchearon al expresidente. (Foto: Presidencia)

Durante la entrega de programas del Bienestar en Singuilucan, Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó el paso de distintos mandatarios mexicanos, al referirse a Vicente Fox, destacó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador:

“Dijo que todo iba a ser diferente y lo primero que hace: el desafuero a López Obrador en la Ciudad de México... En 2006, el fraude electoral, hubiera sido otro México, traidor a la democracia”.

Tras las palabras de la mandataria, los asistentes mostraron su disgusto por los mencionados, incluso a Felipe Calderón lo llamaron “narco-presidente”. Sheinbaum destacó el incremento al salario mínimo como una marca de logros en los gobiernos morenistas.

Sheinbaum destaca entrega de programas sociales

Además, la presidenta resaltó los programas de Bienestar implementados durante los dos sexenios presidenciales, como:

Beca Benito Juárez

Sembrando Vida

Jóvenes Construyendo el Futuro

Pensión Mujeres Bienestar

Beca Rita Cetina

Pensión Adultos Mayores

“Eso es lo que hacemos en el Gobierno de México: atender al pueblo. Y además, defendemos la soberanía del país y además defendemos a las mexicanas y a los mexicanos que están del otro lado de la frontera, fortalecemos el sistema de justicia, por eso le llamamos transformación, porque es una transformación de fondo y aquí no hay divorcio, somos uno solo, gobierno y pueblo somos uno solo, de eso se tratan los gobiernos de la Cuarta Transformación”, comentó la presidenta.

Actualmente, la Constitución reconoce como derecho que 13 millones de personas adultas mayores formen parte de los Programas para el Bienestar, una medida implementada con la llegada de la Cuarta Transformación. En total, 42 millones de mexicanas y mexicanos acceden a estos apoyos en el país, recordó la mandataria.