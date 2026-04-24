ICE detiene por segunda vez a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte

Bertha Olga Gómez Fong (Foto: Twitter@LupitaJuarezH)

Este jueves 23 de abril, diversos medios nacionales han reportado que Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte y expresidenta del DIF de Chihuahua, fue detenida por segunda vez por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

La aprehensión ocurre después de que obtuvo una liberación provisiona a mediados de este mes de abril.

Según los reportes, Gómez Fong permanece bajo custodia y en espera de que se resuelva su situación migratoria desde un centro de control migratorio en la ciudad de El Paso, Texas, donde también radicaba.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó tras su primer arresto que solicitó su deportación controlada, debido a dos ordenes que aprehensión que tiene vigentes en el estado de Chihuahua, donde se le vincula con el desfalco millonario protagonizado por la red cercana a César Duarte.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su situación legal.

Autoridades mexicanas y estadounidenses no han confirmado los hechos.

Custodia migratoria y posible deportación

Según los reportes preliminares, el procedimiento migratorio de Gómez Fong se reactivó tras su liberación temporal.

De acuerdo con los reportes, su situación responde tanto a requerimientos legales en Estados Unidos como a la solicitud de extradición por parte de autoridades mexicanas.

La exfuncionaria permanece a la espera de una resolución sobre su posible retorno a territorio mexicano.

Una de las últimas actualizaciones sobre el caso fue compartida por el fiscal de Chihuahua, César Jauregui Moreno, quien afirmó que la fiscalía de la entidad entregó a las autoridades de EEUU los datos de investigación sobre las ordenes que aquejan a Fong en el estado.

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