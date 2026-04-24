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La Liga MX se separa de la FMF, este es el nuevo sistema de gobierno que se acordó en la Asamblea de Dueños

Entre otras acciones, el encuentro estableció la venta de Atlas y el regreso de Atlante al máximo circuito para ocupar la plaza que deja Mazatlán

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La Asamblea de Dueños aprobó la independencia de la FMF y una estructura de dirigencia inspirada en un modelo más parecido al de la MLS. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
La Asamblea de Dueños aprobó la independencia de la FMF y una estructura de dirigencia inspirada en un modelo más parecido al de la MLS. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La Asamblea de Dueños llevada a cabo este 23 de abril marca un antes y un después en la historia reciente de la Liga MX.

Los representantes de los 18 clubes aprobaron por unanimidad una serie de medidas que reconfiguran el rumbo del futbol mexicano, desde su dirigencia interna hasta el mapa de equipos participantes y los formatos de competencia.

La Asamblea de Dueños del 23 de abril inició una nueva etapa en la historia de la Liga MX con reformas estructurales decisivas. (FMF)
La Asamblea de Dueños del 23 de abril inició una nueva etapa en la historia de la Liga MX con reformas estructurales decisivas. (FMF)

El encuentro, celebrado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, dio luz verde a nuevas estructuras, ventas relevantes y el regreso de franquicias emblemáticas. Los movimientos más sonados: la venta de Atlas a Grupo PRODI y el retorno oficial de Atlante a la Primera División.

Liga MX será autónoma y adopta modelo europeo

En una decisión histórica, la Liga MX iniciará operaciones como asociación civil independiente, separándose jurídicamente de la FMF.

  • Se crea un nuevo modelo de gobernanza inspirado en ligas europeas.
  • La Liga contará con personalidad propia y la FMF actuará solamente como regulador.
  • Se establecerán cuatro comités estratégicos: Deportivo, Comercial, Inversión y Certificación, y Ética y Buen Gobierno.
  • Todos los clubes tendrán voz y voto en la toma de decisiones.
Especial
La Liga MX será autónoma y funcionará como asociación civil independiente, dejando atrás su dependencia jurídica de la FMF. (Mexsport)

Este giro busca mayor transparencia, profesionalización y un control colegiado de los destinos de la liga, alineando su operación a estándares internacionales.

Atlas cambia de dueño y Atlante sube a la máxima categoría

La Asamblea aprobó dos movimientos que dominaron la conversación:

  • Atlas fue vendido a Grupo PRODI, encabezado por José Miguel Bejos, tras la autorización formal de la operación.
  • Atlante regresa oficialmente a la Liga MX para el Apertura 2026, ocupando el lugar que deja Mazatlán FC.
  • Con estas transacciones, la multipropiedad se reduce en un 75% en el último año.
Atlante
Atlante regresa oficialmente a la Primera División en el Apertura 2026, ocupando el lugar que deja Mazatlán FC en la Liga MX. (Ilustración: Jovani Pérez)

Ambos casos representan un ajuste significativo en la estructura y la identidad de la liga, generando expectativa entre las aficiones y el entorno futbolístico.

Cambios en la competencia y en el calendario

Tras la reunión, se anunció que el sistema de competencia también se modificará:

  • Se elimina el formato de Play In, regresando a la Liguilla con los ocho mejores equipos.
  • El Apertura 2026 inicia el 16 de julio, con Liguilla programada del 19 de noviembre al 13 de diciembre.
  • Ajustes en fechas FIFA y pausa por la Leagues Cup.
Liga MX
Se elimina el formato Play In y la Liguilla volverá a disputarse entre los ocho mejores equipos en busca del campeonato. (Ilustración: Jovani Pérez)

Así, estas decisiones apuntan a agilizar el torneo, adaptarlo al calendario internacional y responder a las demandas de los aficionados por formatos más competitivos.

La Asamblea de Dueños de abril 2026 sienta así las bases de una nueva era en la Liga MX, marcada por autonomías, cambios estructurales y renovación de protagonistas en la cancha y el escritorio.

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