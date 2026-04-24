Maru Campos reconoce mala comunicación con Gobierno de Sheinbaum tras muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos manifestó que se encuentra de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre que existe una necesidad de que los distintos niveles de gobierno, sin importar su filiación partidista, mantengan una coordinación permanente en favor de la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana del país.

En este sentido, subrayó la importancia de actuar dentro del marco de la ley y fortalecer la confianza institucional para avanzar en objetivos comunes.

“Esa disposición es indeclinable para el Gobierno del Estado de Chihuahua y así seguirá sucediendo. El esfuerzo conjunto ha contribuido a disminuir sensiblemente la violencia y el daño que provoca el crimen organizado”, aseguró la funcionaria.

Por otro lado, la mandataria estatal destacó que el trabajo coordinado entre autoridades ha permitido avances relevantes en materia de seguridad, lo que se refleja en una reducción de los índices de violencia en la entidad.

Asimismo, señaló que se deben mejorar los canales de comunicación entre los distintos órdenes de gobierno es fundamental para obtener resultados más eficaces y sostenibles en el tiempo.

Comunicado de Maru Campos por caso de agentes de la CIA en Chihuahua. (captura de pantalla)

Reunión entre Maru Campos y Omar García Harfuch

De acuerdo con lo informado por la jefa de Gobierno, Maru Campos sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en la que se compartieron detalles sobre el estado de las investigaciones relacionadas con los hechos derivados del operativo realizado recientemente en el municipio de Morelos.

La gobernadora también expresó su agradecimiento por la apertura mostrada por la presidenta y la disposición del funcionario de seguridad para mantener un diálogo constante. Reiteró que su administración continuará colaborando estrechamente con el Gobierno Federal para dar seguimiento a los procesos en curso y fortalecer las estrategias conjuntas en materia de seguridad.

“Chihuahua reitera que el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno de la República nos permitirán garantizar la paz y el Estado de Derecho en nuestro país”, concluyó la gobernadora de Chihuahua.

Sheinbaum responde por el caso Chihuahua: “La soberanía no se negocia”

Claudia Sheinbaum advirtió que ningún estado puede permitir operativos de agencias extranjeras, ya que va en contra de lo establecido en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Tras la muerte de agentes de la CIA por accidente automovilístico en Chihuahua, exigió que toda colaboración internacional sea autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y coordinada con el gabinete federal, reiterando que la soberanía nacional es un principio no negociable para México.