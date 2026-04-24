Sheinbaum hablará hoy con Mark Carney, primer ministro de Canadá

Claudia Sheinbaum y Mark Carney

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que mantendrá una conversación con el primer ministro de Canadá, Mark Carney este viernes a las 11:30 horas.

“Hoy tenemos una llamada con el ministro Carney”, dio a conocer la mandataria mexicana momentos antes de finalizar su conferencia matutina de este 24 de abril en Palacio Nacional.

Este diálogo se da en un contexto donde una ciudadana canadiense fue asesinada durante el ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, así como en el marco de las conversaciones del acuerdo comercial T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá.

Mark Carney habla sobre el caso de Teotihuacán

Mark Carney expresó el pasado 21 de abril su agradecimiento a la jefa de Estado por la atención al caso de la mujer de origen canadiense que falleció en el país tras una balacera en el sitio arqueológico, ubicado en el Valle de México.

“Nuestros pensamientos están con su esposa, la familia y los amigos de la persona que perdió la vida trágicamente. Es una circunstancia terrible. Agradezco la atención personal de la presidenta Sheinbaum al tema y colaboramos con las autoridades mexicanas en la situación. Es un día triste”, declaró el mandatario.

Ataque en Teotihuacán

Por otro lado, describió el terrible hecho como “una circunstancia terrible”, enfatizando la cooperación entre autoridades canadienses y mexicanas para esclarecer el caso, de acuerdo con información compartida por Juno News.

Entregan cuerpo de mujer canadiense asesinada en balacera

Las autoridades del Estado de México entregaron el cuerpo de la turista canadiense, asesinada el pasado 20 de abril en Teotihuacán, a sus familiares, quienes acudieron al Servicio Médico Forense de Texcoco.

El ataque, que ocurrió el lunes en la Pirámide de la Luna, fue planeado y ejecutado en solitario por Jasso Ramírez, según explicó el fiscal José Luis Cervantes. El agresor, de 27 años, habría gastado más de 41 mil pesos en la preparación, hospedaje y transporte.

Durante la agresión, tomó rehenes y disparó contra la víctima, quien falleció en el lugar, al mismo tiempo resultaron heridos varios turistas, entre ellos un niño de seis años. Autoridades mexicanas descartaron la participación de cómplices.

El atacante dejó evidencias de admiración por la masacre de Columbine y grupos extremistas, así como manuscritos y una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía junto a los autores del acto violento de Columbine.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció la reapertura del sitio con un protocolo de seguridad reforzado.