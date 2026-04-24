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Sheinbaum impulsa la MLB en México durante la Mexico City Series 2026

La presidenta invitó a directivos y jugadores de MLB a Palacio Nacional para fortalecer la relación con México

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La Ciudad de México vuelve a ser sede de las Grandes Ligas con la Mexico City Series 2026, un evento que marca el regreso de la Major League Baseball al país tras un año de ausencia.

Bajo este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la relevancia del evento y su impacto en el impulso del béisbol entre las nuevas generaciones.

Regreso de la MLB a la Ciudad de México

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Las organizaciones de Arizona Diamondbacks y San Diego Padres disputan una serie de dos encuentros este 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, recinto que alberga por tercera ocasión este tipo de eventos tras las ediciones de 2023 y 2024.

El regreso de la MLB se da luego de que en 2025 no se realizaran juegos en territorio mexicano, cuando la liga enfocó parte de su calendario internacional en el mercado japonés.

Durante este fin de semana, la capital del país recibe nuevamente a peloteros y directivos de las Grandes Ligas, en una serie que forma parte de la estrategia de expansión internacional del béisbol.

Sheinbaum destaca el impacto del béisbol en jóvenes

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En el marco del evento, la presidenta Sheinbaum informó este viernes 24 de abril, a través de sus redes sociales, que extendió una invitación a directivos y jugadores de la MLB, así como a ambos equipos participantes, a Palacio Nacional, con el objetivo de fortalecer la relación entre la liga y México.

“Invité a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, así como a los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México”.

La mandataria subrayó que este tipo de eventos contribuyen a fomentar el interés por el béisbol entre la población joven.

“Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y, al mismo tiempo, impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes: un deporte que exige disciplina, mente y mucho corazón”.

La Mexico City Series consolida a la Ciudad de México como una de las sedes recurrentes para el desarrollo de partidos oficiales de la MLB fuera de Estados Unidos, en un esfuerzo por expandir la presencia del béisbol a nivel global.

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