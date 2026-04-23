Maru Campos se reunió con Harfuch para hablar de agentes de la CIA en Chihuahua: encuentro duró menos de una hora

Dos agentes de la CIA murieron luego de que habrían participado en una operación para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua. Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

Este jueves la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo una reunión de menos de una hora con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para hablar sobre la colaboración de agentes de la CIA en el estado.

El encuentro se llevó a cabo en la sede en la SSPC de la Ciudad de México, donde alrededor de las 11:30 horas ingresaron tres camionetas en las que se trasladaba la mandataria estatal.

Fue en menos de una hora que ambos funcionarios trataron la posible colaboración que mantienen las autoridades de Chihuahua con agentes de los Estados Unidos, algo que se debe realizar mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y que no fue notificado.

Hasta el momento ninguno de los dos funcionarios han brindado información acerca de lo que hablaron en la reunión.(Crédito: Gobierno de México)

Cabe señalar que fue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien informó, durante su conferencia de prensa matutina, que sería durante el encuentro entre Campos y García Harfuch cuando la gobernadora sería cuestionada sobre la colaboración que mantienen con agencias de EEUU.

“Tenemos que averiguar primero qué convenios hay, qué acuerdo hay. Es parte de lo que el secretario García Harfuch le va a preguntar a la gobernadora de Chihuahua: bajo qué elementos se hicieron estos acuerdos de colaboración y por qué no se informó de ellos a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó la mañana de este jueves.

Esta reunión se realiza cinco días antes de que la gobernadora y el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, se presenten ante el Senado de la República para comparecer sobre el caso.

Autoridades federales no fueron notificadas de la presencia de agentes extranjeros

El señalamiento se produjo tras la muerte de agentes estadounidenses y locales en un accidente registrado durante un operativo, en el que, según la mandataria, no se notificó a las autoridades federales responsables de relaciones exteriores y seguridad nacional. (Infobae-Itzallana)

Luego de que se dio a conocer la muerte de dos agentes estadounidenses tras labores operativas en el descubrimiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos (señalado por las autoridades estatales como uno de los más grandes del país), la presidenta detalló que no se les había informado la presencia de los elementos en territorio mexicano.

Esta situación llevó al fiscal de Chihuahua a modificar su primera versión del accidente, en donde también falleció el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, y su escolta, al afirmar que los agentes solo habían pedido ser trasladados a la capital luego de encontrarse por casualidad con el convoy implicado en el descubrimiento del narcolaboratorio.

Pese al intento por matizar lo ocurrido, la presidenta detalló que contaban con información de que los agentes de la CIA sí colaboraban con las autoridades estatales.

Además, Sheinbaum negó que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) implicados en el operativo tuvieran conocimiento de la presencia de los agentes estadounidenses, esto luego de que la gobernadora así lo afirmó.

Foto: Fiscalía Chihuahua

*Información en desarrollo...