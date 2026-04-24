“La número uno en mi vida”: Así describen a Angélica Vale sus hijos tras divorcio con Otto Padrón

Angélica Vale causa polémica al mostrar anillo tras su divorcio de Otto Padrón. (Instragram)

Durante una conferencia de prensa marcada por la emoción y los recuerdos familiares, Angélica Vale y sus hijos compartieron cómo se encuentran tras este periodo complicado donde la famosa se divorció de Otto Padrón.

El testimonio de sus hijos generó un momento sensible, mostrando la solidez de los lazos familiares y el apoyo mutuo en tiempos de cambio.

Las palabras de los hijos de Angélica Vale

En el encuentro con la prensa, Angélica Masiel de 13 años y Daniel, hijos de Angélica Vale, expresaron el profundo vínculo que los une a su madre.

La familia de Angélica Vale y Otto Padrón. (Instagram: Otto Padrón)

Angélica Masiel, visiblemente emocionada, describió a su mamá:

“ES increíble. Me ayuda con todo, en mi escuela, en mi vida, en los problemas que tengo. Es la número uno mujer en mi vida”.

La joven también destacó el apoyo que recibe para desarrollarse en el teatro y cómo su madre es fuente constante de inspiración.

Por su parte, Daniel, con sencillez, confesó: “Mi mundo no es lo mismo sin ti. Cuando a veces mi vida no están bien, tú estás aquí por decirme que me apoyas y que todo se va a hacer bueno”.

Estas palabras provocaron un ambiente lleno de afecto, donde Angélica Vale respondió resaltando que sus hijos son su motor de vida.

Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

Angélica Vale sobre su etapa actual y el valor del apoyo familiar

Angélica Vale compartió con los medios que vive una etapa de cambios, pero también de plenitud.

“Estoy en un lugar muy hermoso en donde me estoy disfrutando mucho como ser humano, como mujer... y además estoy con estas dos cosas maravillosas que la vida me dio, que amo profundamente, que son mis hijos”.

Angélica Vale rompe el silencio sobre la demanda de divorcio que le interpuso Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La actriz subrayó la importancia de la terapia para toda la familia: “Sí, viva la terapia, por supuesto. La terapia creo que es en la canasta básica, ¿no? Leche, huevos, agua y terapia”.

Vale también reconoció la relación cordial con el padre de sus hijos, destacando que “el chiste es que sigamos siendo una familia y que estemos unidos y que a mis hijos no les falte un papá y que tampoco les falte una mamá.

Sobre su madre, Angélica María, afirmó que su apoyo ha sido constante, describiéndola como su “compañera, mejor amiga y cómplice”.