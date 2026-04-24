México

Policías de tránsito asisten parto en taxi de Iztapalapa: trasladan a madre e hijo al hospital

La mujer fue trasladada junto a su bebé a un hospital para valoración médica

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Una pasajera inicia trabajo de parto en un taxi por aplicación en Iztapalapa y recibe apoyo inmediato de policías de tránsito
Una pasajera inicia trabajo de parto en un taxi por aplicación en Iztapalapa y recibe apoyo inmediato de policías de tránsito

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) brindaron auxilio este viernes a una mujer que inició labor de parto en las calles de la alcaldía Iztapalapa, para luego trasladarla a un hospital en la demarcación Venustiano Carranza para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los reportes, los elementos de seguridad patrullaban la zona cuando un taxista solicitó ayuda en el cruce de avenida Río Churubusco y Eje 6 Sur para atender a una mujer que estaba a punto de dar a luz en el vehículo.

Ante los hechos, los oficiales implementaron un dispositivo para agilizar la circulación y facilitar el acceso al hospital. Sin embargo, al avanzar por avenida Oceanía, la mujer les comunicó que el nacimiento era inminente, por lo que requirió atención inmediata.

Durante el proceso, una de las policías puso en práctica sus conocimientos de primeros auxilios y asistió el parto dentro del vehículo. Acto seguido, el bebé nació en el asiento del taxi antes de llegar a su destino previsto.

Los uniformados continuaron con el traslado de la madre y el recién nacido hacia un hospital ubicado en la colonia Felipe Ángeles, donde el personal médico especializado los recibió y procedió con su atención.

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Una pasajera inicia trabajo de parto en un taxi por aplicación en Iztapalapa y recibe apoyo inmediato de policías de tránsito

Según establecen las autoridades, la intervención de la policía demostró la capacitación de los elementos en situaciones de emergencia médica en la vía pública. Con ello, la SSC recordó a la población de pedir ayuda a través del número de emergencia o a cualquier agente cercano.

Ante esta situación, la respuesta rápida de los agentes permitió el nacimiento seguro del bebé fuera de los servicios de salud. Asimismo, la coordinación entre el conductor, la pasajera y los policías resultó esencial para el desenlace favorable.

Finalmente, el hecho subrayó la importancia de la presencia policial y del aprendizaje constante en primeros auxilios para responder a emergencias inesperadas en la Ciudad de México. La SSC reiteró la disposición de su personal para asistir a la ciudadanía ante cualquier eventualidad.

“Los policías de la SSC están capacitados en materia de primeros auxilios y brindan apoyo a la ciudadanía en cualquier emergencia o situación de riesgo, por lo que exhorta a las y los habitantes de la Ciudad de México a solicitar apoyo a la o al policía más cercano o a través del número de emergencias 911″, se lee en el comunicado compartido en X, antes Twitter.

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