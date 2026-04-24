Saskia Niño de Rivera acusa robo de donativos para refugio de menores en Acapulco, directora del DIF deja cargo durante investigación

De la psicología forense a 'explotar las historias de presos' para un podcast; este es el currículum de Saskia Niño de Rivera (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, acusó a las autoridades municipales de Acapulco por el robo de donativos destinados a la “Villa de las Niñas”, refugio para menores víctimas de abuso sexual.

La crisis llevó a que la directora del DIF local, María del Rosario Moreno de la Cruz, dejara su cargo mientras se realiza una investigación interna.

Niño de Rivera señaló abiertamente a la presidenta municipal Abelina López Rodríguez y a la titular del DIF tras meses de gestiones y solicitudes ignoradas.

La denuncia se produjo luego de descubrir que un camión repleto de insumos básicos, valuados en aproximadamente 2 millones de pesos, nunca llegó a las niñas para quienes estaba destinado.

Robo y desaparición de donativos:

La activista relató que durante dos años buscaron, sin éxito, la colaboración de la alcaldesa y del DIF de Acapulco para fortalecer la atención a niñas en situación vulnerable.

“La hemos buscado, le hemos escrito, le hemos invitado a ver este proyecto, hemos hecho eventos y realmente no ha estado, no ha dado la cara por estas niñas”, subrayó.

El hecho detonante ocurrió la semana pasada, cuando un camión lleno de donaciones —colchones, aires acondicionados, estufas, cobijas, almohadas y artículos de primera necesidad— llegó a la Villa de las Niñas, pero los bienes desaparecieron sin explicación clara.

“Mandamos un camión, un camión completamente lleno con donaciones, alrededor de dos millones de pesos, en cosas básicas: colchones, aires acondicionados, estufas, cobijas, almohadas, todo lo necesario para que esta casa funcionara. Y cuando llegamos, ese camión y esas donaciones ya no estaban”, denunció Niño de Rivera.

Durante más de veinticuatro horas, integrantes de la organización y aliados buscaron los insumos.

“Algunas cosas aparecieron usadas, ninguna usada por las niñas, las demás se las robaron. Se robaron cosas destinadas a niñas víctimas de violencia extrema”, acusó, asegurando que el robo se perpetró desde la propia estructura institucional. “Desde el propio sistema que se supone que debe de protegerlas, se las robaron”, remarcó.

La activista fue enfática: “Esto no es un error, esto no es una mala organización. Esto es corrupción, es impunidad y es abandono institucional absoluto”.

En su mensaje, Saskia Niño de Rivera criticó la indiferencia de la presidenta municipal y de la presidenta del DIF, María del Rosario Moreno de la Cruz, quienes —afirmó— no dieron la cara ni asumieron responsabilidad directa.

“Ni siquiera estuvo presente hoy cuando prometió estar presente y dar la cara hoy. No fue para dar la cara. Tuvo cosas mejores que hacer que recibir la casa más grande que tiene el municipio para atender a niñas víctimas de violencia. Argumentó que estaba en territorio caminando las calles”, lamentó.

Niño de Rivera compartió la respuesta que recibió por parte de la presidenta del DIF: “Nos dijo que ella no puede garantizar que las cosas no vuelvan a desaparecer, que no puede garantizar que no se roben una almohada, una cobija, un cepillo de dientes”.

Para la activista, estas palabras evidencian el nivel de abandono y la falta de garantías mínimas para la protección de las menores.

El reclamo fue directo y reiterativo: “Si no pueden cuidar una almohada, una cobija, una sábana, un aire acondicionado, ¿cómo van a cuidar a las niñas? ¿Cómo pueden estar a cargo de niñas víctimas de trata cuya vida está en riesgo, en peligro, si no pueden garantizar lo más básico?”

Niño de Rivera dejó claro que su denuncia no era contra las trabajadoras de base del DIF: “Esto no es contra las trabajadoras del DIF, que hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Esto es contra quienes están arriba, contra quienes toman decisiones, contra quienes permiten que esto pase. Y sí, lo digo con todas sus letras. Hay un lugar muy especial para quienes le roban a quienes más lo necesitan”.

Respuesta oficial: investigación y separación de la directora del DIF

La presidenta municipal Abelina López Rodríguez respondió a la denuncia a través de su cuenta de X. Explicó que sostuvo una comunicación con representantes de Reinserta y reconoció la preocupación legítima por el destino de los donativos.

“He escuchado atentamente sus inquietudes y establecido un diálogo institucional en el ánimo de consolidar la reconstrucción de este centro de vital importancia para la niñez de nuestro municipio”, aseguró la alcaldesa.

López Rodríguez confirmó que parte de los insumos donados fueron canalizados a otras áreas de atención prioritaria diferentes a la Villa de las Niñas, destinataria original de las donaciones.

“Este hecho se vincula con la distribución de insumos donados, que potencialmente fueron canalizados a otras áreas de atención prioritaria distintas de la Villa de las Niñas, destinatario original de la donación de Reinserta”, escribió.

Ante la demanda pública, instruyó el resarcimiento inmediato de lo perdido y anunció una investigación a través de los órganos competentes.

“He instruido su inmediato resarcimiento, así como una investigación inmediata a través de los órganos competentes para esclarecer y trasparentar el manejo de dicho donativo”, agregó.

La funcionaria también informó que la presidenta del Patronato del DIF, María del Rosario Moreno de la Cruz, manifestó su intención de separarse temporalmente del cargo mientras se realiza la investigación interna.

“Hace unas horas recibí la intención de la maestra María del Rosario Moreno de la Cruz, presidenta del Patronato del DIF Acapulco para separarse de sus funciones en tanto se realiza una investigación imparcial con este respecto”, comunicó la alcaldesa.

“Reconozco y valoro su disposición institucional de separarse de su responsabilidad para garantizar un informe imparcial del Órgano Interno de Control en este incidente”, añadió.

En el mismo video, Saskia Niño de Rivera hizo un llamado directo a la presidenta municipal y a su administración: “Basta. Basta de impunidad, basta de usar el poder para beneficio propio, basta de fallarle a las niñas de este país”.

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