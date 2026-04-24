Maru Campos publica foto con Harfuch tras polémica por la CIA en Chihuahua: señala defensa de la soberanía

Mediante sus canales oficiales, la gobernadora de Chihuahua emitió el mensaje y compartió la fotografía. Crédito: X - @MaruCampos_G

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, compartió una imagen junto a Omar García Harfuch la tarde de este 24 de abril, en medio de la polémica tras la muerte de supuestos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado.

En su mensaje, Campos reafirmó la coordinación entre el Gobierno estatal y la Federación para garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses.

Sostuvo que el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno permite obtener mejores resultados para la población.

“Seguiremos fortaleciendo la colaboración con el Gobierno Federal, con diálogo, confianza y responsabilidad institucional, siempre en defensa de la soberanía e integridad de nuestro país”, escribió la mandataria.

Esta publicación viene después de la reunión que sostuvieron los dos servidores el pasado 23 de abril en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual duró menos de una hora y tuvo como finalidad el dialogar sobre la presencia de los agentes extranjeros en territorio mexicano.

Antes de la publicación de la dirigente, militante del Partido Acción Nacional, el gobierno estatal emitió un comunicado con respecto a los hechos.

Debate por agentes extranjeros y defensa de la soberanía

La publicación ocurre mientras continúa el debate nacional por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, presuntamente agentes de la CIA, durante un operativo para localizar y desmantelar narcolaboratorios en Chihuahua.

La falta de notificación a instancias federales sobre la presencia de estos agentes detonó cuestionamientos sobre la legalidad del operativo y posibles violaciones a la soberanía mexicana.

Foto: Especial / CIA

El Senado de la República citó a Campos y al fiscal, César Gustavo Jáuregui Moreno, a una reunión programada para el 28 de abril para esclarecer los hechos.

En el reciente mensaje, la gobernadora de Chihuahua reiteró que la defensa de la soberanía y la integridad nacional guiarán la relación entre gobiernos, aun en temas de seguridad.

El caso mantiene la atención de autoridades federales y estatales, a la espera de la comparecencia ante el poder legislativo.

Posicionamiento del gobierno de Chihuahua

Antes de la publicación de la fotografía con Omar García Harfuch, la administración estatal emitió un comunicado en el que Maru Campos expresó su coincidencia con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de que los gobiernos, sin importar su filiación partidista, trabajen juntos por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana del país, bajo el marco legal y en un ambiente de confianza y coordinación institucional.

El Gobierno de Chihuahua aseguró que esta disposición es indeclinable y que el esfuerzo conjunto ha contribuido a disminuir la violencia provocada por el crimen organizado. El comunicado destaca que mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados.

La administración estatal informó que, como lo señaló la presidenta de la República, la gobernadora se reunió con el secretario de Seguridad Federal para compartir el estado de las investigaciones relacionadas con el operativo realizado en días recientes en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Accidente reveló la posible intervención

El pasado 19 de abril, un accidente automovilístico en la carretera de Parral a Guadalupe y Calvo, a la altura del municipio de Morelos, Chihuahua, dejó como saldo la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y dos agentes de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo reportes previos, el vehículo en el que viajaban volcó y se incendió tras perder el control en una zona de curvas, lo que provocó que los cuerpos quedaran calcinados.

Una de las versiones preliminares indica que los elementos iban a realizar tareas contra la delincuencia organizada, específicamente la localización y desmantelamiento de narcolaboratorios en la región.

Posteriormente, medios de comunicación señalaron que en realidad en el convoy del 19 de abril viajaban dos agentes extranjeros más, los cuales no resultaron heridos porque iban en otra unidad.

El hecho generó inquietud en el Gobierno Federal, ya que la administración estatal no notificó previamente sobre la presencia de personal extranjero en la entidad.