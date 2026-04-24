Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 24 de abril

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,39 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,19% si se compara con los 17,42 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,34%; pese a ello en el último año acumula aún una disminución del 9,66%.
En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, puso fin a tres sesiones de tendencia positiva. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.
Más Noticias
Los enemigos de “El Guano”: la pugna por el control criminal en el Triángulo Dorado
En medio de versiones sobre su captura, las autoridades revelaron la guerra con sus enemigos más peligrosos dentro del cártel de Sinaloa, pero también con otros grupos criminales
De Tepic a Saltillo, estas son las ciudades donde los mexicanos se sienten más inseguros, según el Inegi
El 61% de los mexicanos considera que su ciudad es insegura
La FGR pide a dependencias de seguridad usar inteligencia como base para investigaciones efectivas
La fiscal subrayó que la información solo cobra sentido cuando se traduce en acciones concretas que impactan directamente en la integración de las carpetas
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de abril? Hay 11 personas lesionadas en la estación Quevedo de la Línea 3
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto
Movimiento Ciudadano rechaza Plan de Desarrollo de CDMX 2025–2045 por “fallas graves”
Acusa que el documento carece de presupuesto, indicadores y responsables claros, además de denunciar un proceso de consulta pública limitado y opaco
MÁS NOTICIAS