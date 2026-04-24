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Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 24 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 24 de abril
Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 24 de abril

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,39 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,19% si se compara con los 17,42 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,34%; pese a ello en el último año acumula aún una disminución del 9,66%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, puso fin a tres sesiones de tendencia positiva. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

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