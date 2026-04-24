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Esta es la razón por la que Ángela Aguilar no estuvo en el palenque de Aguascalientes con Nodal, según Ventaneando

El vespertino de TV Azteca reveló detalles sobre la presentación del famoso en la Feria de San Marcos

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La reaparición de Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 estuvo marcada por un palenque lleno, la polémica de “Un vals” y la ausencia de Ángela Aguilar, que avivó los rumores sobre su relación. (Captura de pantalla)
La reaparición de Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 estuvo marcada por un palenque lleno, la polémica de “Un vals” y la ausencia de Ángela Aguilar, que avivó los rumores sobre su relación. (Captura de pantalla)

La ausencia de Ángela Aguilar en el reciente concierto de Christian Nodal en la Feria de San Marcos generó especulaciones en redes sociales sobre el estado de su relación.

Sin embargo, el programa Ventaneando reveló la razón detrás de su inasistencia y desmintió los rumores de separación.

Ventaneando revela por qué Ángela no asistió al concierto de Nodal

En la emisión del 23 de abril, Ventaneando abordó la polémica en torno al concierto de Nodal, donde la gran ausente fue su esposa, Ángela Aguilar.

“La gran ausente de la velada fue su esposa, Ángela Aguilar. Mientras unos lo atribuían al reciente escándalo provocado por el videoclip, fuentes extraoficiales aseguran que no pudo acompañarlo por estar presente en el cumpleaños de su abuelita materna”, explicó el corresponsal durante la cápsula informativa.

Entre acusaciones de infidelidad, tensiones familiares y versiones de separación, analistas sostienen que la crisis mediática habría sido aprovechada para favorecer la imagen de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)
Entre acusaciones de infidelidad, tensiones familiares y versiones de separación, analistas sostienen que la crisis mediática habría sido aprovechada para favorecer la imagen de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

Los conductores también detallaron que Nodal llegó procedente de Zacatecas, acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad debido a los antecedentes de incidentes violentos en la zona:

“Venía de Zacatecas, lo cual comprueba que él está con la familia y con su esposa, nada de que se separaron”, comentó Rosario Murrieta, desmintiendo versiones de distanciamiento.

Polémica, rumores y la situación familiar

La reciente presentación de Nodal en Aguascalientes se dio en medio del revuelo causado por el estreno del videoclip de “Un Vals” y el debate sobre su relación con Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos, según amigo de la familia. (Instagram: teamangelita_aguilar)
Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos, según amigo de la familia. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Al no ver a la cantante entre el público, usuarios en redes sociales especularon sobre una posible ruptura.

Además, el programa destacó la seguridad reforzada con la que Nodal llegó al evento, recordando que semanas atrás, tanto él como Ángela estuvieron en medio de un episodio violento cerca del rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas:

“Él llegó ahí justamente muy custodiado al palenque… porque ustedes saben que vivió un episodio terrible junto con Ángela hace unas semanas”, agregaron los conductores.

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