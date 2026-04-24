México

“Casa 12”, la película mexicana de suspenso que apuesta por una estética hipnótica en blanco y negro

La ópera prima de Carlos Poblano es protagonizada por José Ángel Bichir y llega con una propuesta arriesgada que mezcla obsesión, deseo y fractura mental

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La ciudad de Oaxaca de Juárez será el escenario del estreno de “Casa 12”, una película mexicana de suspenso psicológico que busca posicionarse como una de las propuestas más inquietantes del cine nacional contemporáneo.

La función especial se llevará a cabo el próximo 25 de abril en el emblemático Teatro Macedonio Alcalá, recinto reconocido por su valor histórico y cultural.

Este lanzamiento no solo representa el debut ante el público, sino también el inicio de un recorrido por festivales tanto en México como en el extranjero, donde la cinta intentará consolidarse dentro del circuito independiente.

Una historia que explora la mente, el aislamiento y la obsesión

Protagonizada por José Ángel Bichir, Helena Puig y Mikael Lacko, “Casa 12” sigue la historia de Pablo, un diseñador de audio que, tras sufrir una lesión en la pierna, queda confinado a su departamento.

La ciudad de Oaxaca de Juárez albergará el estreno de “Casa 12”, una película mexicana de suspenso psicológico filmada en blanco y negro platinado.

En medio del aislamiento, el protagonista comienza a experimentar alucinaciones visuales y sonoras cada vez más intensas, lo que lo lleva a cuestionar su propia estabilidad mental.

Desde su ventana, observa a su vecina Renata y la relación violenta que mantiene con su esposo, Héctor. Lo que inicia como curiosidad pronto evoluciona hacia una obsesión que desencadena una peligrosa espiral de deseo y paranoia.

Una propuesta estética que refuerza la narrativa

Uno de los elementos más distintivos de “Casa 12” es su tratamiento visual. La película está filmada en blanco y negro platinado, una decisión estética que potencia la sensación de encierro y desorientación.

A través de encuadres cerrados, iluminación contrastada y una puesta en escena claustrofóbica, la imagen se convierte en un reflejo del estado emocional del protagonista.

La narrativa de “Casa 12” explora el aislamiento, la obsesión y la mente humana a través del protagonista Pablo, interpretado por José Ángel Bichir.
La narrativa de “Casa 12” explora el aislamiento, la obsesión y la mente humana a través del protagonista Pablo, interpretado por José Ángel Bichir.

La narrativa también incorpora influencias culturales y artísticas. El director ha señalado que parte de la inspiración proviene de la leyenda de la “La sonata del diablo”, atribuida al compositor italiano Giuseppe Tartini, así como de elementos del clásico del suspenso Rear Window, dirigido por Alfred Hitchcock.

A estos referentes se suma un componente simbólico ligado a la astrología, del cual surge el título “Casa 12”, en alusión a la dimensión del inconsciente, los secretos y las zonas ocultas de la mente.

De Oaxaca al circuito internacional

Para Carlos Poblano, estrenar en Oaxaca tiene un significado particular. El cineasta, originario del estado, ha destacado la importancia de presentar su obra en un espacio que represente la identidad cultural de su tierra.

Con una trayectoria consolidada en el cortometraje y experiencia en circuitos internacionales, el director da el salto al largometraje con una propuesta madura que apuesta por sacudir al espectador tanto a nivel sensorial como narrativo.

El estreno de “Casa 12” marca así el inicio de un camino que buscará posicionar a esta producción como una de las apuestas más sólidas del thriller psicológico mexicano reciente, una obra donde la realidad se fragmenta y la percepción se convierte en el principal terreno de conflicto.

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