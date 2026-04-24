Las 7 fugas de “El Guano”: así ha escapado el hermano de “El Chapo” de todos los operativos para capturarlo

Retratos de Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", muestran su evolución a través del tiempo como figura relevante del Cártel de Sinaloa, con el logo de la organización al fondo en una composición editorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, lleva más de una década burlando a las fuerzas federales mexicanas y a las agencias antidrogas de Estados Unidos.

El hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha logrado evadir al menos siete grandes operativos militares en la sierra de Sinaloa y Durango desde 2011, convirtiéndose en uno de los capos más escurridizos del narcotráfico mexicano.

El más reciente intento de captura ocurrió el 22 de abril de 2026 en la comunidad de La Cebadilla, Tamazula, Durango, donde fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense detuvieron a 10 integrantes de su círculo cercano, entre ellos su mano derecha, Abel “N”, pero el objetivo principal volvió a escapar.

Los primeros intentos: cuando nadie sabía quién era El Guano

De acuerdo con información de Milenio, el primer operativo documentado contra Aureliano Guzmán Loera ocurrió en 2011, cuando las fuerzas federales aún no lo identificaban plenamente como figura de alto rango dentro del Cártel de Sinaloa.

Composición gráfica que ilustra el árbol genealógico de la familia Guzmán Loera, con Joaquín "El Chapo" Guzmán en el centro, rodeado por retratos de sus hermanos identificados y siluetas para los no representados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la sombra de su hermano “El Chapo” lo mantuvo fuera del radar de las autoridades, lo que le permitió construir en silencio una base social y territorial en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, y Tamazula, Durango.

Sin embargo, en 2014, un operativo organizado durante cuatro meses con apoyo de la DEA apuntó a una casa modesta con portón negro y dorado en Santiago Papasquiaro, Durango, identificada como guarida del capo.

Cuando los soldados intentaron bloquear las salidas del pueblo, una turba enardecida los detuvo alegando invasión de propiedad privada. A los soldados les tomó al menos 30 minutos calmar a la multitud, el tiempo ideal para que Aureliano Guzmán Loera se esfumara.

El episodio más violento de esta primera etapa ocurrió en octubre de 2016. El entonces comandante de la Novena Zona Militar, Rogelio Terán, informó en conferencia de prensa que Guzmán Loera resultó herido durante un enfrentamiento con soldados en la zona de Huixiopa y Bacacoragua, en la ruta hacia La Tuna, Badiraguato. Un médico militar encabezó las labores de auxilio.

Infografía que detalla los siete operativos fallidos para capturar a Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, desde 2011, ilustrando su habilidad para evadir a las fuerzas de seguridad y el cerco sin captura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de llegar al Hospital Regional 1, pistoleros de su grupo irrumpieron y acribillaron al soldado que le había salvado la vida para rescatar a su jefe. “El herido estaba siendo atendido por un elemento militar en un hospital de Badiraguato. Más tarde este efectivo perdió la vida a manos de delincuentes, quienes agredieron al personal militar para rescatar a ese individuo”, declaró.

Durante ese operativo, más de 50 vehículos del Ejército se desplegaron en la sierra de Badiraguato sin lograr su captura.

En abril de 2017, las fuerzas armadas realizaron una nueva incursión en Badiraguato. Circuló la versión de que El Guano había sido detenido, pero el gobierno de Sinaloa y la Subsecretaría de Seguridad Pública del estado desmintieron el arresto mediante un comunicado oficial. El entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel declaró que no tenía conocimiento de ninguna detención.

Cuatro operativos en tres años: 2023, 2024 y 2025

| Jesús Aviles / Infobae México

Entre el 23 y el 24 de febrero de 2023, un operativo encabezado por la Secretaría de Marina se desplegó en El Durazno, Tamazula, Durango. El hermano de El Chapo logró eludir su detención a través de una puerta falsa que daba a unos cerros, según el periodista Óscar Balderas.

“Le alertaron antes de que pudiéramos llegar. Ni siquiera estuvimos cerca de atraparlo, nos llevaba como una hora de ventaja”, dijo un marino bajo anonimato al comunicador.

El agosto de 2023, de acuerdo con información de José Luis Montenegro en su podcast Narcomundo, elementos del ejército cercaron o sitiaron la zona de Tamazula durante72 horas, pero el objetivo nunca fue localizado.

El 9 de julio de 2024 ocurrió el episodio más dramático. Un operativo conjunto del Ejército y la Guardia Nacional inició en San José del Llano, Badiraguato, y se extendió hasta El Durazno, Tamazula.

El objetivo estuvo tan cerca que las fuerzas federales alcanzaron a Luis Rivera Ochoa, alias “El R8”, jefe de seguridad de El Guano. Durante el mismo operativo también perdió la vida “El Gringo”, hijo de Aureliano Guzmán. Tras el operativo se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en la zona.

En septiembre de 2025, una jornada violenta sacudió la región. El 11 de ese mes, elementos de la Marina sitiaron Tamazula y lograron ubicar a El Guano, pero el capo volvió a burlar el cerco.

En diciembre de 2025, la Marina regresó a El Durazno con al menos tres helicópteros y unidades terrestres. Fue el operativo aéreo más visible hasta entonces en esa comunidad, donde El Guano tiene varias propiedades. El resultado fue el mismo: ningún comunicado oficial, ninguna detención relevante.

Abril de 2026: caen sus operadores, él escapa de nuevo

Abel N, mano derecha de “El Guano”; Eber Israel N, operador financiero y logístico; y Etzair Lugo N, jefe de seguridad, fueron detenidos junto con otros siete presuntos integrantes del grupo. (Crédito: Gobierno de México)

El operativo más reciente del 22 de abril de 2026 en La Cebadilla, Tamazula, ha sido el más ambicioso, pero al igual que los anteriores, el hermano de “El Chapo” pudo escapar.

En este operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, con apoyo de inteligencia de agencias estadounidenses en el marco del Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad entre México y Estados Unidos, según señalaron en un comunicado conjunto las Comandancias de la III Región Militar y la IV Región Naval.

El resultado oficial fue la detención de 10 presuntos integrantes de la Gente del Guano (GDG). Entre los capturados destacan Abel “N”, mano derecha y principal colaborador de Aureliano Guzmán; Eber Israel “N”, operador financiero y logístico encargado de la compra de armamento, drones y explosivos; y Etzair Lugo “N”, jefe de seguridad y responsable de las confrontaciones con células rivales, entre ellas los Beltrán Leyva y la facción de “El Mayo” Zambada.

Se aseguró además una ametralladora Minimi calibre 5.56 milímetros, diez armas largas, una pistola, artefactos explosivos, cargadores y cartuchos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la FGR en Culiacán.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó el operativo pero no pudo confirmar ni desmentir la presencia del capo en la zona. Aureliano Guzmán Loera no estaba entre los capturados.

Según la versión del periodista José Luis Montenegro, El Guano habría sido detenido momentáneamente junto a su colaborador Antonio Lugo, alias “El Churras Calabazas”, y otro hombre identificado como Alberto Zepeda, alias “El Chapito Lomas”, antes de ser liberado o lograr escapar.

5 millones de dólares sobre él

Foto: @HSIPhoenix / Twitter.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y sentencia de Aureliano Guzmán Loera.

Las autoridades estadounidenses lo buscan por cuatro cargos relacionados con una conspiración internacional para distribuir cocaína, heroína y fentanilo, presentados por un gran jurado federal del Distrito de Arizona en 2019. En 2020 se sumaron dos cargos adicionales en una acusación formal sustitutiva en el mismo distrito.