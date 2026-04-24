Policías esposaron a repartidor de pizzas a patrulla en movimiento en Tijuana, ciudadanos acusan abuso de autoridad l Video

Un hombre de camisa roja, identificado como repartidor, es captado junto a una patrulla municipal en Tijuana. Las imágenes muestran al individuo siendo arrastrado por la parte frontal del vehículo policial en movimiento. Una motocicleta permanece en el suelo. Vecinos de la zona han acusado abuso de autoridad en relación con este incidente. Este material documenta los hechos.

Un video difundido en redes sociales muestra a un supuesto repartidor de pizza el 21 de abril de 2026 cuando fue esposado a una patrulla en movimiento, los vecinos acusan de presunto abuso policial cometido por elementos de la Policía Municipal de Tijuana.

El incidente, ocurrido en la delegación San Antonio de los Buenos, generó irritación pública tras evidenciarse cómo el joven fue sometido y esposado a la defensa de una patrulla mientras su motocicleta era inspeccionada.

El caso provocó amplia reacción digital ante la divulgación del material visual, donde usuarios exigen que la autoridad responsable esclarezca la situación y determine si habrá sanciones para los policías involucrados. La presión social aumentó cuando diversos perfiles comenzaron a compartir extractos del video, en los que se aprecia que el repartidor permanece esposado, y es forzado a caminar junto al vehículo en movimiento, sin poder soltarse.

Según los testimonios recogidos por habitantes del lugar, los agentes municipales interceptaron al repartidor mientras este arreglaba su motocicleta. Los policías cuestionaron supuestas actividades ilegales al joven; al no recibir respuestas que consideraran satisfactorias, procedieron a someterlo físicamente.

Un hombre, que sería identificado por vecinos como un repartidor de pizza, fue esposado a una patrulla en movimiento en Tijuana, acusan abuso policial Foto: Captura de pantalla

Personas presentes señalaron que durante el operativo, los agentes se burlaron del repartidor y emplearon sus teléfonos celulares para grabar la escena. Estas acciones fueron señaladas como agravantes en redes sociales, donde la indignación creció por lo que consideraron un ejemplo evidente de abuso de poder.

El material difundido registra dos momentos esenciales: primero, cuando el repartidor es intersectado y esposado a la defensa de la patrulla, y posteriormente el avance del vehículo, que obliga al joven a desplazarse forzadamente amarrado. Usuarios calificaron el hecho como un “posible abuso de autoridad” y resaltaron la responsabilidad directa de los agentes municipales.

Hasta la fecha, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana no ha emitido una postura oficial sobre el hecho, ni ha dado a conocer el nombre de los policías involucrados ni las acciones administrativas emprendidas. La falta de información mantiene el caso bajo la lupa de la opinión pública, con exigencias de que se abra una investigación formal y se transparente el proceso.

El testimonio presencial brinda un dato relevante: los policías dijeron al repartir “¿dónde es el jale?”, expresión que el joven aclaró no comprender, antes de ser sometido. Este detalle ha sido reiterado por usuarios en redes como prueba de arbitrariedad en la actuación.

Aún no se informa cuál será el destino administrativo de los policías involucrados ni si enfrentarán algún proceso disciplinario, pese a que la presión social se incrementa.

Un video exhibe el sometimiento de un repartidor de pizza esposado y obligado a caminar junto a una patrulla de Tijuana en movimiento .

Testigos aseguran que los policías se burlaron y grabaron al joven durante el incidente.

La autoridad municipal aún no informa si habrá sanciones ni revela la identidad de los elementos señalados.

Dan 400 cámaras a policías para mejorar su desempeño

El presidente municipal de Tijuana informó que 400 cámaras fueron dadas a policías para mejorar su labor Foto: Facebook

Ismael Burgueño, presidente Municipal de Tijuana, Baja California, informó la mañana de este viernes que destinaron una inversión cercana a los 10 millones de pesos para la adquisición de 400 cámaras corporales que para fortalecer el trabajo de su Policía Municipal.

“Este viernes realizamos la entrega simbólica de este equipo a los 14 jefes de distrito y 10 jefes de sección, quienes serán responsables de su correcta implementación en las distintas áreas operativas”, dijo.

“Con estas acciones, reafirmo mi compromiso de construir una corporación más transparente, profesional y cercana a la ciudadanía. Las cámaras corporales no solo fortalecen las capacidades de nuestros elementos, también garantizan mayor confianza, rendición de cuentas y respeto a los derechos de todas y todos en Tijuana”, puntualizó.

burguenotj