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Pachuca vs Pumas, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Pumas llega como segundo lugar con 33 puntos, dos por encima de Pachuca

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(REUTERS/Eloisa Sanchez TPX IMAGES OF THE DAY)
(REUTERS/Eloisa Sanchez TPX IMAGES OF THE DAY)

El cierre de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX presenta un duelo directo en la parte alta de la tabla entre Pachuca y Pumas, que se enfrentan en el Estadio Hidalgo con implicaciones en la clasificación final previo a la Liguilla.

Ambos equipos llegan con opciones de asegurar un mejor lugar en la tabla en la última jornada del torneo.

Horario y transmisión del partido

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El encuentro se disputará este sábado 25 de abril a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo.

Pumas llega ubicado en el segundo lugar con 33 puntos, dos por encima de Pachuca, por lo que el resultado podría modificar el orden en la parte alta.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Fox Sports, así como en la plataforma de streaming Fox ONE.

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