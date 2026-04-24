Feminicidio de Carolina Flores: colectiva difunde supuesta foto de suegra de exreina de belleza asesinada en Polanco

Colectivos feministas exigen justicia por el feminicidio. | Instagram Marea Verde Mx

La organización Marea Verde Mx difundió la supuesta imagen de Erika María ‘N’, suegra y feminicida de Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California, quien fue asesinada a balazos el 15 de abril pasado dentro de su departamento en la Ciudad de México.

En su cuenta de Instagram, la colectiva feminista compartió las imágenes junto con un mensaje, en el cual exigió justicia por el feminicidio y compartió una reflexión sobre el rol de las mamás ante las relaciones de pareja de sus hijos, en general, así como de los hombres y las mujeres hacia sus suegras.

“El feminicidio de Carolina Flores nos ha tenido consternadas por varios dias. No sablamos exactamente como publicarlo pero nos parecía importante hacer hincapié en todas estas mamás que maltratan a las novias o esposas de sus hijos.

“En todas estas mamás que crean una competencia con sus nueras y tienen una relación enferma hacia sus hijos y creen que son de su propiedad o se creen con el derecho de opinar sobre la pareja, vida o decisiones que toman sus hijos con sus nuevas parejas”, escribió en la red social.

Explicó que el feminicidio de Carolina Flores “ha abierto la conversación” sobre la violencia que pueden llegar a sufrir las mujeres por parte de las madres de sus parejas, señalando que “lo personal también es político”.

Esto, luego de que el miércoles pasado se difundió un video del momento en que Erika María ‘N’ le disparó a Carolina Flores tras dialogar con ella en la sala del despartamento ubicado en la colonia Polanco, donde la exreina de belleza vivía con su esposo e hijo de ocho meses de edad.

En el video se ve a la feminicida y a Carolina dialogando de pie en la sala. Posteriormente, la víctima se aleja dirigiendose a otra habitación; sin embargo, Erika María ‘N’ la sigue y al entrar al cuarto le dispara al menos nueve veces.

Al ser cuestionada por su hijo sobre lo ocurrido, la mujer le responde: “Tu familia es mía, tu eres mío”, por lo que se especula que el móvil del asesinato es una inconformidad por la relación de la pareja.

“Tu hijo no es de tu propiedad”

En el mensaje dirigido a las madres, el mensaje advierte que el hijo no es de su propiedad, que la novia o esposa no es su competencia y que la pareja de su hijo merece respeto, no aprobación. Además, recuerda que cada mujer tiene su lugar y que el hijo puede formar una nueva familia.

A los hijos, la colectiva les recuerda que su mamá no es su pareja, que su felicidad solo depende de ella y que no son responsables de su soledad. Recomiendan poner límites sanos y buscar ayuda terapéutica si no logran hacerlo solos.

“No necesitas la aprobación de tu suegra”

A las mujeres, el mensaje indica que no necesitan la aprobación de la suegra ni deben permitir maltratos, por ello, recomiendan comunicar a la pareja los límites que la madre cruza y apoyarse en redes si no hay cambios.

Asimismo, advierten que cada mujer merece su espacio y que la violencia puede escalar si no se detiene.

Esto se sabe sobre el feminicidio de Carolina Flores

El feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, ocurrió el 15 de abril de 2026 dentro de un departamento en Polanco, Ciudad de México. Estaba acompañada de su esposo, Alejandro Sánchez, su hija de ocho meses y su suegra, Erika María Herrera.

Un video del monitor de seguridad mostró que, tras una discusión, la suegra siguió a Carolina a una habitación. Afuera de la cámara se escucha una detonación, seguida de cinco disparos más.

Luego, el esposo entra con la bebé y pregunta a su madre qué hizo; ella responde que Carolina la hizo enojar.

La necropsia reveló que Carolina recibió 12 disparos, seis en la cabeza y seis en el tórax.

La denuncia fue presentada un día después por el esposo, quien argumentó que priorizó el bienestar de su hija antes de acudir a la Fiscalía.

La madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, supo del crimen hasta el 16 de abril y cuestionó por qué su yerno permaneció en el departamento junto al cuerpo mientras cuidaba a la niña.

Inicialmente, la Fiscalía de la CDMX abrió la investigación como homicidio doloso, pero la presión de colectivos feministas y familiares logró que se reclasificara como feminicidio. Peritos aseguraron el arma, siete casquillos y cuatro balas deformadas. Erika María ‘N’ fue identificada como principal sospechosa y permanece prófuga.

El caso ha generado indignación en redes sociales y movilizaciones en Ensenada, Baja California, de donde era originaria Carolina, quien fue Miss Teen Universe Baja California 2017 y tenía una activa presencia en redes sociales.

Así fue asesinada Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, en Polanco. Su suegra es la principal sospechosa. (Jesús Avilés )