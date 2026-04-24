Hamburguesas de atún, papa y cebollita: bajas en grasa, fáciles y llenas de proteína

Las hamburguesas no siempre tienen que ser de carne. Las hamburguesas de atún, papa y cebollita son una opción económica, sabrosa y fácil, perfecta para quienes buscan sumar proteína y variar en la semana.
Son ideales para almuerzoso para que los chicos coman pescado sin protestar.
La papa aporta humedad y textura suave, el atún suma proteína magra, y la cebollita de verdeo da ese sabor fresco que conquista a todos.
Puedes cocinarlas a la plancha o al horno, y acompañarlas con ensalada, arroz o en pan de hamburguesa.
Receta de hamburguesas de atún, papa y cebollita
La base es atún en lata escurrido, papa hervida y pisada, y cebolla de verdeo fresca. Se unen con huevo y condimentos, logrando una masa fácil de moldear.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 10-12 minutos
Ingredientes
- 2 latas de atún en agua o aceite (170 g cada una, bien escurrido)
- 2 papas medianas (hervidas, peladas y pisadas)
- 2 huevos grandes
- 2 cebollitas de verdeo (finamente picadas)
- 1/2 taza de pan rallado o avena molida
- 1 cucharadita de mostaza (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharadita de perejil fresco picado (opcional)
- Aceite en spray o un chorrito para la cocción
Cómo hacer hamburguesas de atún, papa y cebollita, paso a paso
- En un bol grande, mezclar el atún desmenuzado, la papa pisada, los huevos, la cebollita, el pan rallado, mostaza, perejil, sal y pimienta.
- Integrar bien hasta obtener una masa húmeda pero que se pueda moldear (si hace falta, añadir más pan rallado).
- Formar hamburguesas del tamaño deseado y acomodar en un plato.
- Cocinar:
- A la plancha: Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite y dorar las hamburguesas 4-5 minutos por lado.
- Al horno: Colocar en placa aceitada y hornear a 200°C, 10-12 minutos, girando a mitad de cocción.
- Servir calientes con ensalada, arroz o en sándwich con pan y verduras frescas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 hamburguesas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada hamburguesa?
- Calorías: 115
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 12 g
- Proteínas: 11 g
Estos valores son estimativos y pueden variar según el tamaño final y los ingredientes.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También puedes refrigerarlas ya cocidas.