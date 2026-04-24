Hamburguesas de atún, papa y cebollita: bajas en grasa, fáciles y llenas de proteína

Te decimos la receta para que la realices desde casa

Vista cenital de hamburguesas de atún y papa servidas en una fuente de cerámica, acompañadas de pan y hojas verdes frescas sobre un fondo rústico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hamburguesas no siempre tienen que ser de carne. Las hamburguesas de atún, papa y cebollita son una opción económica, sabrosa y fácil, perfecta para quienes buscan sumar proteína y variar en la semana.

Son ideales para almuerzoso para que los chicos coman pescado sin protestar.

La papa aporta humedad y textura suave, el atún suma proteína magra, y la cebollita de verdeo da ese sabor fresco que conquista a todos.

Puedes cocinarlas a la plancha o al horno, y acompañarlas con ensalada, arroz o en pan de hamburguesa.

Receta de hamburguesas de atún, papa y cebollita

La base es atún en lata escurrido, papa hervida y pisada, y cebolla de verdeo fresca. Se unen con huevo y condimentos, logrando una masa fácil de moldear.

Toma cenital de varias hamburguesas de atún y papa servidas en una fuente de cerámica con pan tostado y hojas verdes frescas, todo sobre un fondo rústico de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 10-12 minutos

Ingredientes

  1. 2 latas de atún en agua o aceite (170 g cada una, bien escurrido)
  2. 2 papas medianas (hervidas, peladas y pisadas)
  3. 2 huevos grandes
  4. 2 cebollitas de verdeo (finamente picadas)
  5. 1/2 taza de pan rallado o avena molida
  6. 1 cucharadita de mostaza (opcional)
  7. Sal y pimienta al gusto
  8. 1 cucharadita de perejil fresco picado (opcional)
  9. Aceite en spray o un chorrito para la cocción

Cómo hacer hamburguesas de atún, papa y cebollita, paso a paso

  1. En un bol grande, mezclar el atún desmenuzado, la papa pisada, los huevos, la cebollita, el pan rallado, mostaza, perejil, sal y pimienta.
  2. Integrar bien hasta obtener una masa húmeda pero que se pueda moldear (si hace falta, añadir más pan rallado).
  3. Formar hamburguesas del tamaño deseado y acomodar en un plato.
  4. Cocinar:
    1. A la plancha: Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite y dorar las hamburguesas 4-5 minutos por lado.
    2. Al horno: Colocar en placa aceitada y hornear a 200°C, 10-12 minutos, girando a mitad de cocción.
  5. Servir calientes con ensalada, arroz o en sándwich con pan y verduras frescas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 hamburguesas medianas.

Tres hamburguesas doradas de atún, papa y cebollita, presentadas en panes, se sirven en un plato blanco junto a una ensalada fresca con aderezo y rodajas de limón, destacando sobre un fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada hamburguesa?

  • Calorías: 115
  • Grasas: 3 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Proteínas: 11 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según el tamaño final y los ingredientes.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También puedes refrigerarlas ya cocidas.

