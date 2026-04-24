EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de abril

Sigue las noticias más importantes del día sobre seguridad y crimen organizado en Infobae México

Bertha Gómez Fong , esposa del exgobernador César Duarte y expresidenta del DIF de Chihuahua , fue detenida por segunda vez por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Pablo “N” fue detenido este jueves 23 de abril en Cintalapa , Chiapas , 10 días después de atacar con un machete a su expareja Ana Luisa “N” , de 27 años, a quien amputó ambas manos frente a sus tres hijos menores.

La mañana de este viernes 24 de abril siete hombres fueron capturados por autoridades que rápidamente se dirigieron al sitio, donde en un principio se había reportado un choque de un auto Aveo blanco con placas YWF en la avenida San Juan de Aragón casi esquina con Puerto Ensenada, sin embargo, al llegar los policías encontraron al conductor sin vida y con disparos.

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