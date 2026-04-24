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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de abril

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Policías estadounidenses investigan una escena del crimen de noche, con cinta amarilla "Do Not Enter", luces y coches policiales.
Agentes de la policía estadounidense investigan un caso de asesinato durante la noche, con cintas amarillas de "Do Not Enter" delimitando la escena del crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)
14:36 hsHoy

Consumían bebidas alcohólicas, discutieron con un conductor y lo mataron a balazos en la CDMX

Autoridades acudieron esta mañana a la avenida San Juan de Aragón, donde la víctima, de alrededor de 30 años chocó en su auto tras ser impactado por los impactos de bala, además a pocas calles encontraron otro cuerpo

El interior de un automóvil muestra el airbag del conductor desplegado y daños significativos en el tablero, mientras el parabrisas presenta múltiples grietas tras un fuerte choque. La imagen resalta los efectos del siniestro y la importancia de los sistemas de seguridad automotriz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El interior de un automóvil muestra el airbag del conductor desplegado y daños significativos en el tablero, mientras el parabrisas presenta múltiples grietas tras un fuerte choque. La imagen resalta los efectos del siniestro y la importancia de los sistemas de seguridad automotriz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana de este viernes 24 de abril siete hombres fueron capturados por autoridades que rápidamente se dirigieron al sitio, donde en un principio se había reportado un choque de un auto Aveo blanco con placas YWF en la avenida San Juan de Aragón casi esquina con Puerto Ensenada, sin embargo, al llegar los policías encontraron al conductor sin vida y con disparos.

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14:35 hsHoy

Tras 10 días prófugo, cae sujeto que le amputó las manos a Ana Luisa en Chiapas: recompensa de 500 mil pesos será para ella

El agresor estuvo 10 días prófugo en zona boscosa tras el ataque ocurrido el 13 de abril

La Fiscalía de Chiapas detuvo a Pablo "N", presunto responsable de mutilar a Ana Luisa en Cintalapa, junto a dos cómplices señalados por encubrimiento. (FGE Chiapas)
La Fiscalía de Chiapas detuvo a Pablo "N", presunto responsable de mutilar a Ana Luisa en Cintalapa, junto a dos cómplices señalados por encubrimiento. (FGE Chiapas)

Pablo “N” fue detenido este jueves 23 de abril en Cintalapa, Chiapas, 10 días después de atacar con un machete a su expareja Ana Luisa “N”, de 27 años, a quien amputó ambas manos frente a sus tres hijos menores.

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14:35 hsHoy

ICE detiene por segunda vez a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte

La exfuncionaria fue detenida por primera vez el pasado 25 de marzo, pero un juez de EEUU le concedió la liberación bajo medidas cautelares

Bertha Olga Gómez Fong (Foto: Twitter@LupitaJuarezH)
Bertha Olga Gómez Fong (Foto: Twitter@LupitaJuarezH)

Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte y expresidenta del DIF de Chihuahua, fue detenida por segunda vez por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

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mexico-noticiasmexico-seguridadGustavo A. MaderoGAMCiudad de MéxicoCDMX

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