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Así quedó el calendario del Apertura 2026 de la Liga MX: revelan la fecha de inicio y la final del campeonato

Luego de la Asamblea de Dueños, se tomaron decisiones importantes para el inicio del campeonato después del Mundial 2026

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Calendario Apertura 2024 Liga XM - 10 junio
Así quedó el calendario del Apertura 2026 de la Liga MX: revelan la fecha de inicio y la final del campeonato (X/ @LigaBBVAMX)

Las fechas clave del calendario del Apertura 2026 de la Liga MX ya están definidas. El torneo iniciará el jueves 16 de julio de 2026 y, salvo ajustes, concluirá con la Gran Final entre el 10 y el 13 de diciembre de ese año. Estas fechas establecen el marco para que clubes, directivos y aficionados del futbol mexicano organicen sus estrategias y actividades de cara al próximo campeonato.

El Apertura 2026 de la Liga MX comenzará el jueves 16 de julio de 2026 y está programado para terminar entre el 10 y el 13 de diciembre del mismo año. Todos los encuentros se disputarán en distintos estadios del país con la participación de los equipos de la primera división del futbol mexicano.

Cambios en el calendario para el Apertura 2026 y fechas importantes

Por primera vez en varias temporadas, el Apertura 2026 coincidirá con la fase final de una Copa del Mundo, ya que el torneo local arrancará tres días antes de que termine el Mundial de la FIFA, cuya final será el 19 de julio de 2026. Este ajuste marca una diferencia notable respecto a temporadas anteriores, cuando la Liga MX evitaba traslaparse con competencias internacionales de gran relevancia.

Cambios en el calendario para el Apertura 2026 y fechas importantes (X/ @LigaBBVAMX)
Cambios en el calendario para el Apertura 2026 y fechas importantes (X/ @LigaBBVAMX)

El calendario podría modificarse si un club mexicano avanza a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA. En ese caso, la ida de la final del Apertura se jugaría el 24 de diciembre y la vuelta el 27 de diciembre. También existe la posibilidad de que, por participación en ese torneo, la Gran Final se realice al 17 y 20 de diciembre.

Implicaciones para equipos y futbolistas

La programación del certamen exige una planificación cuidadosa por parte de los clubes. Los cambios de fechas inciden en procesos de recuperación, logística y descanso de los planteles, especialmente si se cruzan con compromisos internacionales. El arranque del torneo en plena fase final del Mundial y la opción de disputar finales en diciembre supone retos adicionales para las áreas deportivas.

Durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, la Liga MX mantendrá actividad de jornadas, por lo que los clubes cuyos futbolistas estén convocados con selecciones nacionales deberán jugar sin algunos de sus titulares habituales. Este aspecto impactará directamente en la estrategia y resultados de varios equipos a lo largo del certamen.

Así se perfila el calendario del Apertura 2026

Así se perfila el calendario del Apertura 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Así se perfila el calendario del Apertura 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El calendario revelado incluye varias fechas y encuentros relevantes que sobresalen en la agenda del torneo:

  • Jornada inaugural: jueves 16 de julio de 2026
  • Campeón de Campeones Temporada 25-26: 25 de julio de 2026
  • Liguilla (Fase Final): del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026
  • Gran Final programada: entre el 10 y el 13 de diciembre; posible reprogramación al 17 y 20, o bien 24 y 27 de diciembre, según la participación internacional de equipos mexicanos
  • Jornadas durante fechas FIFA: septiembre y octubre de 2026
  • Reprogramación para clubes seleccionados: Jornada 2 ajustada para equipos involucrados en torneos internacionales

Estas fechas permiten a aficionados y directivos planear a detalle la temporada y anticipar ajustes ante eventuales modificaciones por compromisos fuera de la liga local.

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