Sheinbaum niega que turistas tengan mala percepción de la inseguridad en México, presume “récord” de visitantes extranjeros en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los turistas extranjeros no tienen una mala percepción sobre la inseguridad en México, tras presumir un “récord histórico” en la llegada de viajeros internacionales durante el primer trimestre del 2026.

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