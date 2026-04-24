México

Sheinbaum niega que turistas tengan mala percepción de la inseguridad en México, presume “récord” de visitantes extranjeros en 2026

La Secretaría de Turismo indicó que la Semana Santa dejó una derrama económica de 30 mil 740 millones de pesos

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Sheinbaum indicó que está aumentando el número de turistas en el país. | Presidencia
Sheinbaum indicó que está aumentando el número de turistas en el país. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los turistas extranjeros no tienen una mala percepción sobre la inseguridad en México, tras presumir un “récord histórico” en la llegada de viajeros internacionales durante el primer trimestre del 2026.

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