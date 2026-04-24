Por qué el huachicol fiscal es una actividad criminal compleja de reemplazar, según especialista en seguridad

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El 23 de abril, luego de meses de trabajos de inteligencia, fue detenido en Buenos Aires, Argentina, el contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna. Sobre dicho hombre pesan acusaciones de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Se trata de un hombre que habría tenido un papel relevante en las actividades denominadas huachicol fiscal, un esquema que implica funcionarios y grupos delictivos.

Tras la detención del hombre, Infobae México platicó con el consultor y especialista en seguridad, David Saucedo, para poder profundizar en el alcande del arresto reciente.

Entre funcionarios y criminales: una actividad compleja de reemplazar

Saucedo establece que la captura reciente y el combate al huachicol fiscal es en parte por presiones de las autoridades de Estados Unidos. Además, deja claro que la dificultad es que, a su modo de ver, no se trata de acciones aisladas de un grupo de marinos, sino de un problema estructural.

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina (SSPC)

“No se trata de la corrupción individual de elementos corruptos, deshonestos de la Marina, sino se trata de un esquema de abastecimiento de combustible autorizado por el Gobierno federal en la época de Andrés Manuel López Obrador".

David Saucedo observa una red compleja de operadores toda vez que implica los siguientes elementos:

El contrabando a nivel mayorista es realizado por el Estado

Las autoridades de EEUU ahora prestan más atención y realizan un monitoreo detallado de los embarques

Estas dos características se suman al papel de las estructuras criminales ligadas con el huachicol fiscal y por lo tanto con los funcionarios.

Su captura fue informada este 23 de abril por Omar García Harfuch. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

“Los grupos criminales, su papel fundamental fue exclusivamente la comercialización y distribución del producto”, añade Saucedo.

Ante este escenario, Saucedo señala que sería difícil que los grupos delictivos entren al esquema y tomen el lugar de los elementos corruptos.

“Es muy complicado reemplazar esta actividad delictiva. Esta era en particular dirigida por un segmento corrupto de las Fuerzas Armadas de México”, sentencia Saucedo.

La imagen de la Marina en EEUU

“Este episodio no ha alcanzado a afectar la imagen que hay de la Marina entre el grueso de la población, aunque el círculo rojo, por supuesto que ya cambió la perspectiva que antes tenía sobre la Marina".

Asimismo, David Saucedo realiza un distinción respecto a la imagen de la Martina tras el caso del huachicol fiscal la institución mexicana aún cuenta con una buena percepción para el grueso de la población.

Sin embargo, en espacios como especialistas académicos, la clase política, y EEUU, la Marina, “la percepción es completamente negativa, de que es una institución que hace tiempo fue permeada por la corrupción”.