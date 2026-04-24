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Tigres vs Mazatlán FC: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la despedida de André-Pierre Gignac y los Carroñeros

El francés cierra su histórica etapa mientras el equipo sinaloense juega su último juego de su historia en el futbol mexicano

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(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

La actividad de la última jornada del Clausura 2026 tendrá un componente emocional y deportivo que marcará un antes y un después para Tigres y Mazatlán FC. El encuentro programado para este sábado 25 de abril no solo definirá posiciones rumbo a la Liguilla, sino que también representará el cierre de una etapa histórica con la despedida de André-Pierre Gignac del futbol mexicano.

Después de haber logrado un triunfo reciente frente a su afición, y nada menos que ante el actual bicampeón Toluca, el conjunto regiomontano llega con motivación renovada. Sin embargo, el foco principal está puesto en el homenaje que la institución prepara para su máximo referente, quien decidió no extender su vínculo contractual, poniendo fin a una trayectoria que redefinió la identidad del club.

(Instagram: Mazatlán FC)
(Instagram: Mazatlán FC)

Bajo la dirección técnica de Guido Pizarro, Tigres buscará asegurar su clasificación directa a la Liguilla. Actualmente ubicado en la sexta posición, el equipo necesita sumar de a tres para evitar depender de otros resultados. En su compromiso anterior, empató sin goles ante Atlas en un duelo marcado por decisiones arbitrales revisadas en el VAR, lo que complicó su panorama.

André-Pierre Gignac, con camiseta amarilla de Tigres, levanta la mano y saluda a la afición en un estadio lleno con confeti cayendo y pantallas con su imagen.
André-Pierre Gignac saluda a la afición en el emotivo homenaje de Tigres en su último partido de Liga MX, con un estadio lleno y confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mazatlán, por su parte, encara el duelo desde la zona baja de la tabla, pero con un impulso importante tras vencer 4-3 a Toluca en un partido vibrante. El cuadro sinaloense sorprendió con un planteamiento ofensivo efectivo y tratará de replicar esa intensidad en un estadio donde históricamente Tigres ha impuesto condiciones.

El adiós de Gignac no es menor. El delantero francés se marcha como el máximo goleador en la historia del club con 219 anotaciones, además de haber conquistado cinco títulos de Liga MX y cuatro Campeón de Campeones. Su impacto también se reflejó en los Clásicos Regios, donde firmó 15 goles, consolidándose como figura determinante en los duelos ante Rayados.

(X / @MazatlanFC)
(X / @MazatlanFC)

La directiva también alista productos conmemorativos que estarán disponibles en las TigreTiendas, incluyendo camisetas especiales con el número 10, símbolo del legado que deja el atacante europeo.

Gignac estaría viviendo su último torneo con Tigres. REUTERS/Daniel Becerril
Gignac estaría viviendo su último torneo con Tigres. REUTERS/Daniel Becerril

Este partido también marca un cambio institucional, ya que será uno de los últimos bajo la actual gestión antes de que Carlos Emilio González asuma la presidencia del club el 1 de junio, en sustitución de Mauricio Culebro.

La transmisión del encuentro podrá seguirse por televisión abierta en TV Azteca, televisión de paga en Fox One y mediante el minuto a minuto digital en Infobae México.

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