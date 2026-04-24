México

Cazzu convierte “Con otra” en un ritual de sanación en su primer concierto en Chicago: “Soy la madre Julieta”

Con más de 14 fechas por delante, la cantante argentina inició su gira de Estados Unidos en Chicago

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La trapera argentina arrancó el "Latinaje Tour 2026" en Chicago ante un teatro lleno. (@marissatorres24)

La cantante argentina Cazzu arrancó este jueves 23 de abril su gira por EEUU con un lleno total en The Chicago Theatre, en la primera de más de 14 fechas que la llevarán por ciudades como Las Vegas, San José y Nueva York.

La noche incluyó un momento que provocó gran revuelo en redes: antes de salir al escenario, Julieta Cazzuchelli interpretó “La Bikina” (una canción que se hizo internacional por Luis Miguel) acompañada de un mariachi femenil.

El show repasó algunos de sus temas más reconocidos, entre ellos “La Cueva”, “Dolce”, “Inti” y “Mala Suerte” dentro de un proyecto que Cazzu describe como algo más que una gira. El álbum Latinaje fusiona tango, cumbia y trap, y la artista lo presentó al público con palabras directas desde el escenario.

Cazzu
Con más de 14 fechas por delante, Cazzu inició su conquista de Estados Unidos en Chicago. (@marissatorres24 / @cazzuglobal)

Asimismo durante una de las pausas que hizo para dirigirse a la audiencia, la cantante argentina dijo lo siguiente: “Nuestras muestras de cariño las recibo con mucho amor. Yo me subo acá, les canto sin autotune para que sepan que a veces desafino, que a veces estoy más cansada que otras veces, enferma, triste, a veces demasiado feliz... Y con todo eso siempre me subo a un escenario y soy la persona más feliz del mundo, muchas gracias”, expresó ante el público. “Mi deseo más grande es que comprendan que Latinaje es un proyecto, un álbum, son ustedes”, agregó.

En la recta final del show en Chicago, La Jefa volvió a tomar un respiro para hablar con sus fans. Fue entonces que llegó uno de los momentos de mayor intensidad cuando Cazzuchelli preparó al público antes de interpretar “Con otra”.

“Nos vamos a ir haciendo como una especie de ritual de sanación. Porque yo soy la madre Julieta”, declaró. El teatro respondió con aplausos y gritos; los asistentes corearon la canción mientras ella bailaba sobre el escenario con una gran sonrisa.

Cazzu debutó en Chicago con su gira "Latinaje Tour 2026" y dejó momentos que ya recorren redes sociales.
Cazzu debutó en Chicago con su gira "Latinaje Tour 2026" y dejó momentos que ya recorren redes sociales.

La noche también tuvo un instante de carga personal. Al interpretar “Inti”, tema dedicado a su hija, la cantante no pudo contener la emoción, y el público lo acompañó en silencio y posteriormente con euforia.

Julieta Cazzuchelli mejor conocida como “Nena Trampa” y “La Jefa” llega a esta gira tras haber conquistado México con una serie de conciertos previos en el Auditorio Nacional. Con más de 14 fechas confirmadas en territorio estadounidense, el “Latinaje Tour 2026” marca la expansión más ambiciosa de la carrera de la cantante argentina en Norteamérica.

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