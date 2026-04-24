¿Marcelo Ebrard dejará la SE por la revisión sobre el uso de embajada en Londres? Sheinbaum respalda labor de secretario de Economía

Marcelo Ebrard

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum respondió el cuestionamiento sobre si el secretario de Economía, Marcelo Ebrard dejará su cargo tras la apertura de un carpeta de investigación en su contra por uso de embajada de Londres.

“Marcelo está haciendo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Economía. Con su equipo, un trabajo incansable en muchas áreas. Conocemos el área de relación con Estados Unidos”, declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 24 de abril en Palacio Nacional.