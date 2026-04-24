¿Marcelo Ebrard dejará la SE por la revisión sobre el uso de embajada en Londres? Sheinbaum respalda labor de secretario de Economía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum respondió el cuestionamiento sobre si el secretario de Economía, Marcelo Ebrard dejará su cargo tras la apertura de un carpeta de investigación en su contra por uso de embajada de Londres.
“Marcelo está haciendo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Economía. Con su equipo, un trabajo incansable en muchas áreas. Conocemos el área de relación con Estados Unidos”, declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 24 de abril en Palacio Nacional.
Más Noticias
Consumían bebidas alcohólicas, discutieron con un conductor y lo mataron a balazos en la CDMX
Autoridades acudieron esta mañana a la avenida San Juan de Aragón, donde la víctima, de alrededor de 30 años chocó en su auto tras ser impactado por los impactos de bala, además a pocas calles encontraron otro cuerpo
Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales, Harfuch destaca “estrategia sostenida”
Las cifras oficiales reflejan una mejora sostenida, pero transformar la manera en que los habitantes ven el entorno urbano requiere superar experiencias previas y fortalecer la confianza social
Licuado detox de manzana verde, apio y jengibre: energía, fibra y frescura en minutos
Te decimos la receta para que la hagas desde casa
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de abril? Hasta 7 líneas del STC presentan retrasos
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto
Albóndigas de lenteja y avena: energía, hierro y proteína vegetal para tu mesa
Te decimos la receta para que la prepares desde casa
MÁS NOTICIAS