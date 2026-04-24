México

Internautas reviven momentos de Ángela Aguilar y Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras rumores de romance secreto

El periodista Javier Ceriani difundió detalles de un presunto romance que hubo en el pasado entre la cantante y el boxeador

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Javier Ceriani asegura que la cantante y el boxeador habrían tenido un romance en el pasado. (Instagram)
Javier Ceriani asegura que la cantante y el boxeador habrían tenido un romance en el pasado. (Instagram)

Usuarios en redes sociales revivieron videos y entrevistas de Ángela Aguilar y Saúl “Canelo” Álvarez que muestran momentos de cercanía entre ambos, luego de que el periodista argentino Javier Ceriani difundiera en su canal de YouTube la versión de que ambos tuvieron un presunto romance secreto.

Los materiales, que datan de entre 2019 y 2021, incluyen desde declaraciones de Aguilar sobre su admiración por Álvarez hasta un video en el que el propio boxeador canta una canción de la artista.

La polémica surgió cuando Ceriani aseguró que, en el pasado, el boxeador, quien actualmente está casado con Fernanda Gómez, habría viajado en helicóptero hasta un departamento en Houston para encontrarse con la menor de la Aguilar.

Según el periodista, los encuentros duraban uno o dos días y ambos actuaban con extrema discreción para evitar filtraciones. Ceriani afirmó también que Pepe Aguilar, padre de la cantante, habría instalado cámaras de seguridad en la casa familiar para vigilar las visitas de su hija y controlar a las personas que ingresaban.

Ángela Aguilar
(Captura de pantalla @variedades2202)

Viaje en helicóptero, declaraciones y canciones

El elemento que más atención generó fue una entrevista antigua de Ángela Aguilar en la que la cantante describe el gesto más romántico que ha recibido de un pretendiente.

“Bueno, una vez, me estoy poniendo roja, yo estaba teniendo un muy mal día y me acuerdo que me dice esta persona, me dice: ‘Oye, a ver, métete a bañar’. Ya me entraron ganas, le dije: ‘Ah, bueno, ya salí, ya me siento mejor’. Y de repente escucho [helicóptero]. Y abre la puerta y agarró un helicóptero, voló para... [ríe] Dios. Qué locura”.

Entre los materiales que los internautas desenterraron, uno de los más comentados muestra a Ángela y su hermana Aneliz Aguilar en una conversación previa a una pelea.

Aneliz pregunta quién va a ganar, a lo que Ángela responde sin titubear: “Canelo, obviamente” y ambas se echan a reír.

Internautas rescataron declaraciones, entrevistas y videos de Ángela Aguilar y Saúl "Canelo" Álvarez que muestran una llamativa cercanía entre ambos, tras los rumores de que tuvieron una relación, según Javier Ceriani. (TikTok)

En otra grabación, la periodista Nelsie Carrillo le pregunta a Ángela Aguilar si le gusta el boxeo. La cantante responde: “I like boxing, but only when Canelo fights” (“Me gusta el boxeo, pero solo cuando pelea el Canelo”).

En esa entrevista, Ángela fue consultada sobre la naturaleza secreta de su participación en uno de sus eventos. La cantante respondió: “Saúl es nuestro amigo. Viene algo muy importante. Es una cosa muy nueva para el mundo del boxeo y creo que les va a encantar”.

Las frases, que en su momento pasaron desapercibidas, ahora circulan acompañadas de comentarios que la señalan como indicio de una relación más cercana que la meramente profesional.

Otro fragmento que los usuarios rescataron muestra al propio Canelo Álvarez cantando dentro de su automóvil un fragmento de “Dime cómo quieres”, tema que Ángela Aguilar grabó junto a Christian Nodal. El video, grabado junto a su hijo, se sumó a la lista de materiales que alimentan la especulación en redes.

Las dos veces que Ángela Aguilar cantó el himno en peleas de Álvarez

(Twitter)
(Twitter)

Los internautas también recordaron las dos ocasiones en que Aguilar interpretó el Himno Nacional Mexicano en funciones estelares de Álvarez. La primera fue en noviembre de 2019, antes del combate frente a Sergey Kovalev en Las Vegas, noche en que el boxeador subió de categoría para disputar el título semipesado.

La segunda llegó en mayo de 2021, en el AT&T Stadium de Texas, antes de la pelea ante Billy Joe Saunders, una de las veladas más seguidas de ese año, celebrada ante miles de aficionados tras las restricciones por la pandemia.

Collage Angela y Canelo
Capturas de Youtube: DAZN

Cabe apuntar que hasta el momento ni Ángela Aguilar ni Saúl Álvarez han emitido declaración alguna.

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