Día del Libro: INAH celebra con un recorrido por bibliotecas en el Centro Histórico para fomentar la lectura

En el evento se obsequiaron rosas con motivo de la tradición de la Fiesta del LIbro y la Rosa

En el marco del Día del Libro, celebrado este 23 de abril, bibliotecas asociadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaron un recorrido especial por repositorios ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La actividad tuvo como finalidad destacar la importancia de estos espacios en la conservación documental y el fomento a la lectura, involucrando tanto a instituciones públicas como privadas.

Durante el evento, se visitaron 10 bibliotecas y archivos pertenecientes a la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico (RBACH). Los asistentes eligieron y leyeron fragmentos de sus obras favoritas, además de portar elementos de vestuario alusivos a sus textos seleccionados. Como símbolo de la fecha, se entregaron rosas de tela, reforzando el vínculo entre el libro y la rosa.

Archivo documental y museos forman parte de la celebración

El recorrido incluyó la participación de los museos Nacional de las Culturas del Mundo y Casa de Carranza, ambos integrantes del INAH, y contó con la coordinación de Rocío Sánchez Hernández, responsable de la biblioteca en el Museo Casa de Carranza y de la Mesa de Vinculación de la RBACH. La intención principal fue visibilizar la labor de cada institución que forma parte de la red, enfocada tanto en los libros como en los archivos documentales.

El INAH ofreció un recorrido por bibliotecas acompañado con lectura en voz alta

En la primera parada, los participantes recorrieron los edificios Edison, Jalisco y Rosales de la Biblioteca y Acervo Histórico de la Lotería Nacional, ubicados en la colonia Tabacalera. Posteriormente, la comitiva visitó espacios como el Museo Nacional de San Carlos, el Museo Franz Mayer, la Escuela Bancaria Comercial, el Museo del Estanquillo, el MNCM, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, la Fundación Herdez y el Archivo Histórico Banamex.

A través de estas actividades, el público tuvo la oportunidad de leer en voz alta fragmentos de libros en cada recinto visitado. También recibieron materiales informativos como folletos y códigos QR para acceder al micrositio de la RBACH, con información relevante sobre cada biblioteca y museo.

Dentro de la RBACH destacan los siguientes organismos:

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia “Dr. Eusebio Dávalos Hurtado”

Archivo Histórico y Biblioteca Pedro Bosch Gimpera del MNCM

Centro de Documentación y Archivo de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía

Biblioteca del Museo Casa de Carranza

Biblioteca Jorge Gurría Lacroix de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos

En conjunto, la RBACH integra más de 60 organismos, posicionándose como uno de los esfuerzos más relevantes de colaboración bibliotecaria y archivística en México.

Día del Libro celebra a grandes figuras

El Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor se conmemora desde 1995 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Cada 23 de abril se recuerda la muerte de tres figuras centrales de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

En el mundo hispanohablante, la fecha coincide con la tradición catalana de San Jorge, que narra la victoria sobre un dragón y el surgimiento simbólico de un rosal. Esta costumbre ha inspirado la entrega de libros y rosas como emblemas de cultura y afecto, y en años recientes ha extendido su influencia más allá de Cataluña, motivando actividades como el recorrido realizado en Ciudad de México.

Para quienes alternan entre formato digital e impreso, los libros y archivos físicos siguen siendo esenciales en la preservación y transmisión del patrimonio escrito, así como en el encuentro entre lectores e investigadores afines.