Ebrard advierte cuál es la principal dificultad para renegociar el T-MEC con Estados Unidos

Marcelo Ebrard dio a conocer el principal problema con Estados Unidos para la renegociación del T-MEC. (REUTERS/Raquel Cunha)

Tras una reunión del Gabinete Económico encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional este 23 de abril de 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, identificó la mayor dificultad para renegociar el T-MEC con Estados Unidos: la falta de coincidencia entre el enfoque estadounidense y el principio de libre comercio que rige el tratado.

La revisión formal del acuerdo comenzará este próximo 26 de mayo, con un equipo mexicano ampliado y con la mira puesta en reducir la dependencia de importaciones asiáticas. Ebrard sostuvo que el gobierno estadounidense privilegia un sistema organizado en torno a aranceles y reglas de origen.

La integración de nuevos perfiles al equipo negociador responde, dijo el secretario, a la necesidad de especialización ante la complejidad de los temas, que van de la industria farmacéutica a los semiconductores y el sector agrícola. Actualmente, México cubre apenas 3% a 4% del mercado estadounidense de semiconductores, mientras que la dependencia conjunta de América del Norte respecto a Asia supera el 85% en ese rubro.

Estados Unidos privilegia aranceles sobre libre comercio

Marcelo Ebrard advirtió que la principal dificultad para la renegociación radica en que “el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno que no piensa que la mejor opción es el libre comercio”. Señaló que la administración actual de ese país se inclina por un modelo comercial basado en aranceles y reglas de origen, lo que representa un choque de visiones con la naturaleza original del T-MEC.

El proceso de revisión del T-MEC se perfila como clave para el futuro de la relación comercial en América del Norte.

El secretario expuso que esto obliga a México a replantear su estrategia: “Cuando estamos hablando de renovar un tratado que está basado en libre comercio, pues ese es el problema principal, ¿verdad? Son dos ideas diferentes”.

Equipo negociador mexicano suma perfiles especializados

Para enfrentar el proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum incorporó titulares de diferentes áreas al equipo negociador, incluyendo al secretario de Agricultura y especialistas del sector privado. Ebrard rechazó que esto implique una medida de control sobre la Secretaría de Economía y afirmó que la integración responde a la amplitud de temas cubiertos en el tratado.

El equipo mexicano ya inició trabajos conjuntos en las sesiones previas y está preparado para sumar más integrantes según se abran nuevos capítulos en la negociación. El secretario destacó que “lo que sería un poquito raro es que no lo hiciéramos así, porque estaríamos en desventaja”.

México paga un arancel menor

Sobre los aranceles, el secretario detalló: “Hoy en día, nosotros pagamos menos. Por eso las exportaciones mexicanas siguen subiendo. Si no, pues estarían bajando”. México mantiene un arancel efectivo por debajo de 4%, mientras que China paga 30% y Vietnam 20%.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el Representante Comercial de EE.UU., Jamieson Greer, y el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en medio de las conversaciones para revisar los pactos comerciales entre EE.UU., México y Canadá, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. Presidencia de México/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. NO REALES. NO ARCHIVOS.

Respecto a los compromisos pendientes, Ebrard informó que quedan tres de los 54 puntos identificados el año pasado, aunque Estados Unidos sumó 13 observaciones nuevas. El secretario sostuvo que México está por concluir la revisión de los acuerdos previos.