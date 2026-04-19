Fiesta del Libro y la Rosa 2026 se centrará en la cultura de paz a través de la literatura: fechas y actividades

La Fiesta del Libro y la Rosa 2026 celebrará su edición número 18 con una apuesta clara: colocar a la cultura de paz en el centro del diálogo literario bajo el lema “Nombrar para existir”. En un contexto marcado por la violencia, la polarización y los conflictos globales, la Universidad Nacional Autónoma de México propone a los libros como espacio de reflexión, memoria y reconstrucción del tejido social.

El encuentro se llevará a cabo del 23 al 26 de abril en el Centro Cultural Universitario y sedes alternas, con una programación más amplia y robusta que en ediciones anteriores.

Además del Centro Cultural Universitario, la Fiesta tendrá actividades en espacios como el Museo Universitario del Chopo, el Colegio de San Ildefonso, la Casa Universitaria del Libro (Casul) y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) en Cuernavaca.

Más de 500 actividades y 181 estands en cuatro días

La edición 2026 ampliará su duración a cuatro días e incrementará significativamente su oferta cultural: habrá más de 500 actividades, 181 estands —un aumento de 12% respecto al año anterior— y más de 23 talleres para públicos de todas las edades.

Además, como parte de su estrategia de fomento a la lectura, la UNAM distribuirá 250 mil ejemplares gratuitos a estudiantes de bachillerato, incluyendo instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara.

El título seleccionado como libro del verano es Tiro libre. Relatos cancheros sobre fútbol, con textos de autores como Martín Caparrós, Juan Villoro, Marion Reimers, Paulina Chavira y Francisco Hinojosa.

Autoras y autores invitados: literatura para nombrar la violencia

Entre las voces destacadas de esta edición se encuentran Dolores Reyes y Brenda Navarro, quienes encabezarán el conversatorio inaugural titulado “Un nombre para mí: desapariciones y literatura”.

También participarán María Negroni, Verónica Murguía, Antonio Ortuño, Roger Bartra, Martín Solares, Joaquín Cossío y Arcelia Ramírez, entre decenas de autores nacionales e internacionales.

El programa incluye mesas que abordan temas urgentes como desapariciones, derechos humanos y reconstrucción social, además de diálogos interdisciplinarios entre literatura, ciencia, política y arte.

Homenajes y memoria: de León-Portilla a Julieta Fierro

La Fiesta del Libro y la Rosa 2026 rendirá homenaje al historiador Miguel León-Portilla, en el centenario de su nacimiento, así como a figuras clave de la cultura como Julieta Fierro, Ignacio Padilla —a diez años de su fallecimiento— y la narradora oral Marcela Romero.

Estos reconocimientos forman parte de una línea curatorial que busca conectar la memoria cultural con los desafíos contemporáneos.

Programación temática: paz, desapariciones y tejido social

La programación aborda múltiples ejes relacionados con la cultura de paz. Destacan actividades como:

Conversatorios sobre desaparición y memoria

Mesas sobre nuevas formas de violencia digital y “machósfera”

Diálogos sobre literatura y justicia social

Encuentros sobre escritura en lenguas originarias

Entre los eventos relevantes está la participación del embajador de Noruega, Dag Nylander, figura clave en el proceso de paz colombiano, quien dialogará sobre el papel de la universidad en la construcción de paz.

El cierre estará marcado por la mesa “Tejidos de territorio, memoria y paz”, con escritoras en lenguas originarias como Celerina Patricia Sánchez, Rosario Patricio Martínez y Nadia López García.

Libros UNAM y editoriales: lenguaje y política

Desde el área editorial, Libros UNAM presentará actividades como:

El conversatorio-performance “Nombrar lo ausente: las voces que faltaban” , con la poeta Rocío Cerón

La presentación del Material de Lectura dedicado a Leonora Carrington , con selección de Brenda Navarro

Ediciones recuperadas de Jaime Sabines , en el centenario de su nacimiento

El Sexto Laboratorio de Publicaciones y Formación Editorial

Estas propuestas reflexionan sobre el lenguaje como herramienta política y de visibilización.

Música en vivo: del tango a Sonido Gallo Negro

La programación musical será otro de los atractivos del evento. Participarán:

La Orquesta de Tango de la Facultad de Música

El ensamble Sonex

La OJUEM , bajo la dirección de José Areán , en la Sala Miguel Covarrubias

El cierre a cargo de Sonido Gallo Negro

Estas presentaciones refuerzan el carácter interdisciplinario del festival.

Talleres, infancias y presencia internacional

La Fiesta incluirá más de 23 talleres impartidos por figuras como Antonio Ortuño, Selva Almada, Brenda Navarro y Naief Yehya, además del Cuarto Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, enfocado en narrativas para una cultura de paz.

También destaca la participación del festival Centroamérica Cuenta, con autores de El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras, como Elena Salamanca, Regina José Galindo y Óscar Martínez.