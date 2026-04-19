México

Fiesta del Libro y la Rosa 2026 se centrará en la cultura de paz a través de la literatura: fechas y actividades

La 18a edición se llevará a cabo a lo largo de cuatro días con más de 500 actividades, la participación de decenas de autores y la distribución gratuita de 250 mil ejemplares entre estudiantes de bachillerato

Guardar
Imagen LW2F4KSASFEUJISZZWJC65LIEE

La Fiesta del Libro y la Rosa 2026 celebrará su edición número 18 con una apuesta clara: colocar a la cultura de paz en el centro del diálogo literario bajo el lema “Nombrar para existir”. En un contexto marcado por la violencia, la polarización y los conflictos globales, la Universidad Nacional Autónoma de México propone a los libros como espacio de reflexión, memoria y reconstrucción del tejido social.

El encuentro se llevará a cabo del 23 al 26 de abril en el Centro Cultural Universitario y sedes alternas, con una programación más amplia y robusta que en ediciones anteriores.

Además del Centro Cultural Universitario, la Fiesta tendrá actividades en espacios como el Museo Universitario del Chopo, el Colegio de San Ildefonso, la Casa Universitaria del Libro (Casul) y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) en Cuernavaca.

Imagen 5P32ECCHVZDHXAYMAZWRCE2FP4

Más de 500 actividades y 181 estands en cuatro días

La edición 2026 ampliará su duración a cuatro días e incrementará significativamente su oferta cultural: habrá más de 500 actividades, 181 estands —un aumento de 12% respecto al año anterior— y más de 23 talleres para públicos de todas las edades.

Además, como parte de su estrategia de fomento a la lectura, la UNAM distribuirá 250 mil ejemplares gratuitos a estudiantes de bachillerato, incluyendo instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara.

El título seleccionado como libro del verano es Tiro libre. Relatos cancheros sobre fútbol, con textos de autores como Martín Caparrós, Juan Villoro, Marion Reimers, Paulina Chavira y Francisco Hinojosa.

Autoras y autores invitados: literatura para nombrar la violencia

Entre las voces destacadas de esta edición se encuentran Dolores Reyes y Brenda Navarro, quienes encabezarán el conversatorio inaugural titulado “Un nombre para mí: desapariciones y literatura”.

También participarán María Negroni, Verónica Murguía, Antonio Ortuño, Roger Bartra, Martín Solares, Joaquín Cossío y Arcelia Ramírez, entre decenas de autores nacionales e internacionales.

El programa incluye mesas que abordan temas urgentes como desapariciones, derechos humanos y reconstrucción social, además de diálogos interdisciplinarios entre literatura, ciencia, política y arte.

Homenajes y memoria: de León-Portilla a Julieta Fierro

La Fiesta del Libro y la Rosa 2026 rendirá homenaje al historiador Miguel León-Portilla, en el centenario de su nacimiento, así como a figuras clave de la cultura como Julieta Fierro, Ignacio Padilla —a diez años de su fallecimiento— y la narradora oral Marcela Romero.

Estos reconocimientos forman parte de una línea curatorial que busca conectar la memoria cultural con los desafíos contemporáneos.

Programación temática: paz, desapariciones y tejido social

La programación aborda múltiples ejes relacionados con la cultura de paz. Destacan actividades como:

  • Conversatorios sobre desaparición y memoria
  • Mesas sobre nuevas formas de violencia digital y “machósfera”
  • Diálogos sobre literatura y justicia social
  • Encuentros sobre escritura en lenguas originarias

Entre los eventos relevantes está la participación del embajador de Noruega, Dag Nylander, figura clave en el proceso de paz colombiano, quien dialogará sobre el papel de la universidad en la construcción de paz.

El cierre estará marcado por la mesa “Tejidos de territorio, memoria y paz”, con escritoras en lenguas originarias como Celerina Patricia Sánchez, Rosario Patricio Martínez y Nadia López García.

Libros UNAM y editoriales: lenguaje y política

Desde el área editorial, Libros UNAM presentará actividades como:

  • El conversatorio-performance “Nombrar lo ausente: las voces que faltaban”, con la poeta Rocío Cerón
  • La presentación del Material de Lectura dedicado a Leonora Carrington, con selección de Brenda Navarro
  • Ediciones recuperadas de Jaime Sabines, en el centenario de su nacimiento
  • El Sexto Laboratorio de Publicaciones y Formación Editorial

Estas propuestas reflexionan sobre el lenguaje como herramienta política y de visibilización.

Música en vivo: del tango a Sonido Gallo Negro

La programación musical será otro de los atractivos del evento. Participarán:

  • La Orquesta de Tango de la Facultad de Música
  • El ensamble Sonex
  • La OJUEM, bajo la dirección de José Areán, en la Sala Miguel Covarrubias
  • El cierre a cargo de Sonido Gallo Negro

Estas presentaciones refuerzan el carácter interdisciplinario del festival.

Talleres, infancias y presencia internacional

La Fiesta incluirá más de 23 talleres impartidos por figuras como Antonio Ortuño, Selva Almada, Brenda Navarro y Naief Yehya, además del Cuarto Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, enfocado en narrativas para una cultura de paz.

También destaca la participación del festival Centroamérica Cuenta, con autores de El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras, como Elena Salamanca, Regina José Galindo y Óscar Martínez.

Temas Relacionados

Fiesta del Libro y la RosaFeria del libroAbril 2026Cultura de pazLiteraturamexico-noticias

Más Noticias

Edomex propone hasta 65 años de prisión por violencia ácida: qué dice la nueva ley

La reforma contempla atención médica, rehabilitación física y apoyo social y laboral a las víctimas de ataques con sustancias corrosivas

Edomex propone hasta 65 años de prisión por violencia ácida: qué dice la nueva ley

Cine gratuito en CDMX en el festival CÁCARO: ¿Dónde y cuándo?

La sección Palco rinde homenaje a la herencia cinematográfica nacional con películas clave como ‘La pasión según Berenice’

Cine gratuito en CDMX en el festival CÁCARO: ¿Dónde y cuándo?

Hoy No Circula lunes 20 de abril: verifica cuáles son los vehículos que no circulan en CDMX y Edomex

¿Vas a conducir en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son los vehículos contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula lunes 20 de abril: verifica cuáles son los vehículos que no circulan en CDMX y Edomex

Cuáles son los beneficios de beber agua antes de dormir y qué cantidad se recomienda

Un pequeño vaso en la noche podría marcar diferencia en cómo te sientes al despertar, según nuevas recomendaciones de expertos en bienestar

Cuáles son los beneficios de beber agua antes de dormir y qué cantidad se recomienda

Ensalada de manzana y frutas, el postre fresco que conquista las reuniones familiares mexicanas

Más allá de los postres elaborados, esta mezcla se convierte en la favorita de quienes buscan opciones ligeras y llenas de sabor en cada reunión

Ensalada de manzana y frutas, el postre fresco que conquista las reuniones familiares mexicanas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El Menchito: cuál era el papel del hijo de El Mencho dentro del CJNG antes de ser condenado a cadena perpetua en EEUU

Sentencian a 110 años de prisión a cinco sujetos por secuestro exprés en la México-Querétaro

Quién es Héctor “El Güero” Palma, el narco marcado por la tragedia y la venganza que hoy pide ayuda médica en prisión

Detienen a familiar de “El Abuelo Farías”, líder del Cártel de Tepalcatepec

ENTRETENIMIENTO

María José en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y precios de boletos

María José en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y precios de boletos

Supernova Génesis 2026: Aarón Mercury y Lupita Villalobos se preparan para la batalla contra Mario Bautista y Kim Shantal

Beba Montes responde a su madre tras acusaciones de prostitución: “Lo hice con las razones que yo tenía en ese momento”

Coachella 2026: en qué horarios de México ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril

Beatriz Gutiérrez Müller no se perdió a Bocelli: llegó al Zócalo con ganas de cumbia

DEPORTES

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más

¡OFICIAL! Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el título del CMB, confirma Mauricio Sulaimán

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Revelan una “guerra interna” en Cruz Azul tras los últimos malos resultados en el Clausura 2026