México

IMSS invita a festejar el Día del Niño y la Niña con donativos para menores hospitalizados

Los interesados pueden dejar cartas en la sede de Fundación IMSS o enviarlas por correo electrónico. También se reciben juguetes nuevos y materiales creativos para menores hospitalizados en centros médicos del IMSS

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Grupo de niños y adultos en sala de espera mientras una médica vacuna a una niña en el brazo.
El Voluntariado IMSS y la Fundación IMSS buscan superar las más de 6 mil cartas recibidas el año pasado para llevar esperanza a menores internados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mes de abril, el Voluntariado IMSS y la Fundación IMSS abren sus puertas y corazones para que más personas se sumen a una causa especial: llevar alegría a niñas y niños hospitalizados.

Con motivo del Día de la Niña y el Niño, ambas organizaciones invitan a donar juguetes y a escribir cartas que serán entregadas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México y otros estados del país.

La campaña “De niña y niño, una carta con cariño” nació en 2014 y desde entonces ha permitido que miles de menores reciban mensajes cargados de afecto y esperanza.

Saúl Guadarrama Ruiz, titular de la Coordinación de Responsabilidad Social de la Fundación IMSS, explicó que el objetivo principal es acercar palabras de aliento a quienes atraviesan momentos difíciles en hospitales.

Cada carta puede ser ese abrazo a la distancia que tanto se necesita en medio de una enfermedad.

Cómo participar: cartas y donativos para niñas y niños hospitalizados

Primer plano de una mano adulta que sostiene la mano de un niño, quien tiene un vendaje y una vía intravenosa en la muñeca. El fondo es una sábana clara con patrones.
Se invita a niñas y niños de seis a 15 años a escribir una carta con un mensaje positivo, agregando si lo desean un dibujo o caricatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes deseen contribuir pueden hacerlo de dos formas. Por un lado, se invita a niñas y niños de seis a 15 años a escribir una carta con un mensaje positivo, agregando si lo desean un dibujo o caricatura.

Lo importante es que la carta lleve un seudónimo o apodo, nunca el nombre completo, y se entregue dentro de un sobre.

Las cartas pueden dejarse en las oficinas de la Fundación IMSS, en el edificio central del Instituto, ubicado en Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez.

Los horarios de recepción son de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Para quienes prefieren la vía digital, existe la opción de enviar la carta al correo electrónico ss.social@fundacionimss.org.mx; ahí será impresa y sumada a las hechas a mano.

El año pasado se recibieron más de 6 mil cartas, lo que muestra la fuerza de la solidaridad en todo el país. Cada mensaje representa un rayo de luz para quienes lo reciben durante su estancia hospitalaria.

Qué tipo de donativos se pueden hacer y cómo entregarlos

Una mesa con mantel rosa exhibe muchos juguetes y regalos envueltos con lazos rojos. Globos de colores flotan en el fondo sobre una estructura blanca
“Pintando Sonrisas”, impulsada desde hace tres años por el Voluntariado IMSS, busca recolectar juguetes nuevos para pacientes pediátricos de entre seis meses y 17 años. (IMSS)

Además de las cartas, es posible donar obsequios, como libros de texto, cuentos, mandalas nuevos, crayolas o colores. Estos materiales permiten que las niñas y niños ocupen su tiempo en actividades creativas y encuentren momentos de alegría dentro del hospital.

En paralelo, la campaña “Pintando Sonrisas”, impulsada desde hace tres años por el Voluntariado IMSS, busca recolectar juguetes nuevos para pacientes pediátricos de entre seis meses y 17 años.

Diego Roldán Jiménez, coordinador de Proyectos en el Voluntariado IMSS, detalla que los juguetes deben ser nuevos, no usar baterías ni ser peluches, pelotas o bélicos.

La recepción es de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas, en el primer piso del edificio administrativo del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Cada donativo será destinado a hospitales como el Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI, el pabellón pediátrico del Hospital Psiquiátrico Morelos y otras unidades con atención a infancias en la Ciudad de México.

El efecto de cada carta y juguete

Vista superior de un niño acostado en una cama de hospital, leyendo un libro abierto con dibujos, con sábanas blancas y una manta azul visible
La experiencia demuestra que el juego y la lectura pueden transformar la rutina hospitalaria en un espacio más humano.(IMSS)

Cada carta, cada juguete, representa un puente de empatía y esperanza. Las campañas no solo buscan llenar de sonrisas los hospitales, también refuerzan la red de apoyo entre niñas, niños y sus familias.

Guadarrama Ruiz subraya que estos gestos contribuyen a fortalecer el tejido social y fomentan valores como la comunicación y la solidaridad.

Para el Voluntariado IMSS, superar la meta del año pasado y llegar a más pacientes es una meta colectiva.

La experiencia demuestra que el juego y la lectura pueden transformar la rutina hospitalaria en un espacio más humano.

En la última edición de “Pintando Sonrisas”, se recolectaron 800 juguetes nuevos gracias a la colaboración de la sociedad civil y la familia IMSS.

Las puertas siguen abiertas para quien quiera llevar un poco de alegría y compañía a quienes más lo necesitan. Cada donativo ayuda a que el Día de la Niña y el Niño también se celebre en los rincones donde la esperanza es más necesaria.

Presentación de campañas de Fundación IMSS. las iniciativas 'De niña y niño una carta con cariño' y 'Pintando Sonrisas'

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