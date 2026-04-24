Qué pasará con la Comisión de Arbitraje con la separación de la Liga MX y la FMF (REUTERS/Daniel Becerril)

La Liga MX experimentará una serie de cambios después de la Copa Mundial 2026, este jueves 23 de abril se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Dueños en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en común acuerdo se tomaron decisiones importantes que cambiarán la dirección de la liga.

A través de un comunicado oficial, anunciaron la aprobación unánime de un nuevo modelo de gobierno corporativo para la LIGA BBVA MX. Los representantes de los 18 clubes participantes validaron este esquema, con el objetivo de reforzar la estructura institucional mediante la creación de comités estratégicos enfocados en fortalecer la transparencia, la toma de decisiones y la participación de los clubes.

El nuevo modelo otorga personalidad jurídica propia a la Liga MX, a través de un vehículo en el que la FMF actúa como organismo regulador. Esta situación generó inquietud sobre lo que pasará con la Comisión de Arbitraje y las designaciones para cada una de las jornadas del campeonato.

¿Qué pasará con la Comisión de Arbitraje de la Liga MX con la reestructuración? ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Y es que, en partidos recientes, la actuación de las y los silbantes, así como jueces de línea, han generado controversia por las decisiones que se han tomado en la cancha. También las sanciones de la Jornada 17 causó problemática.

¿Qué pasará con la Comisión de Arbitraje de la Liga MX con la reestructuración?

Entre las reformas institucionales acordadas por la Asamblea de Dueños, se establecerán cuatro comités estratégicos:

Comité Deportivo

Comité Comercial

Comité de Inversión y Certificación

Comité de Ética y Buen Gobierno

Se acordó que en cada uno participarán todos los clubes de la liga. Estos órganos tendrán la función de institucionalizar procesos, establecer controles, garantizar la transparencia y consolidar la toma de decisiones colegiada.

La separación formal entre la Liga MX y la FMF se concretó este 23 de abril. A partir de ahora, la Liga MX opera como una Asociación Civil autónoma, con capacidad para tomar decisiones comerciales, legales y deportivas de forma independiente.

La Asamblea de Dueños del 23 de abril inició una nueva etapa en la historia de la Liga MX con reformas estructurales decisivas. (FMF)

Sobre la Comisión de Arbitraje, hasta el momento no se ha informado de una ruptura total con la FMF. La estructura y operación de la Comisión siguen bajo el paraguas federativo, pues la Comisión de Arbitraje es un organismo de la FMF, no de la Liga MX. Las últimas reformas internas de la Comisión, como la implementación del VAR centralizado y la capacitación de árbitros, se han realizado desde la FMF y continúan vigentes, enfocadas en la justicia deportiva dentro de la Liga MX y en mantener estándares internacionales.

Con el nuevo esquema, la Liga MX crea sus propios comités (Deportivo, Comercial, Inversión y Certificación, Ética y Buen Gobierno). Sin embargo, la Comisión de Arbitraje no se menciona como parte de esta nueva estructura. Esto significa que el arbitraje y sus designaciones seguirán dependiendo de la FMF, al menos en el corto plazo, aunque la Liga MX ahora puede negociar y decidir sobre otros aspectos de manera independiente. La afiliación de la Liga MX a la FMF seguirá siendo obligatoria para que los clubes sean reconocidos por FIFA y puedan competir internacionalmente.

En resumen, la separación no implica que la Comisión de Arbitraje pase a la Liga MX. El arbitraje seguirá centralizado y operando bajo la FMF, aunque la Liga MX ahora tiene autonomía en otros rubros. Las decisiones arbitrales y la supervisión del arbitraje continúan siendo responsabilidad de la Comisión de la FMF, y no hay anuncios oficiales sobre una nueva comisión arbitral bajo control de la Liga MX.