México

Emiliano Aguilar anuncia dueto con Cazzu en medio de rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

El rapero reitera públicamente su respaldo a Cazzu en medio del escándalo entre la artista y Christian Nodal, remarcando su distanciamiento actual de los demás Aguilar

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El evento de prensa se llevó a cabo en el restaurante TKLA en Ontario

El rapero mexicano Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, confirmó que prepara una colaboración musical con la trapera Cazzu. El anuncio ocurre mientras la familia Aguilar enfrenta especulaciones sobre una posible crisis matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La noticia coincide con una etapa en la que Emiliano sostiene un respaldo público hacia la artista argentina en el conflicto que mantiene con el cantante sonorense.

Emiliano Aguilar anuncia colaboración con Cazzu y reitera su apoyo

En una conferencia de prensa realizada en el restaurante TKLA, en Ontario, Emiliano Aguilar reveló: “Se viene una rola con Cazzu”. El rapero resaltó que para él representa la realización de un deseo que consideraba improbable.

El anuncio surge mientras su familia es blanco de rumores por la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes desde junio de 2024 han enfrentado críticas por hacer público su romance apenas dos semanas después de la ruptura de Nodal con la trapera argentina.

(IG: @emiliano_aguilar.t // @cazzu)
El primogénito de Pepe Aguilar confirma que se prepara un dueto con Cazzu, aunque la argentina aún no ha dado su aprobación oficial (IG: @emiliano_aguilar.t // @cazzu)

Oliver Galicia, productor musical e integrante del equipo de Emiliano, precisó en la conferencia que “se está trabajando para hacerlo posible”. Aunque Cazzu no ha confirmado la colaboración, Aguilar mantiene su respaldo a la cantante, a quien ha expresado admiración públicamente durante los últimos dos años.

En ese periodo, también ha manifestado su deseo de compartir escenario con la llamada ‘La Jefa’. Hasta ahora no hay fecha definida ni detalles concretos sobre el lanzamiento.

Rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal crecen tras nuevos comentarios

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentra en el centro de la atención mediática desde que hicieron público su noviazgo, lo que provocó rumores de infidelidad y rechazo en redes sociales.

Desde la semana pasada, periodistas como Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante han afirmando que la pareja estaría separada. Las versiones sobre la suspensión de la boda religiosa adquirieron fuerza cuando Pepe Aguilar, al ser interrogado por Ventaneando, respondió: “Mira, yo no soy el vocero de Ángela. Pregúntenle a Ángela”.

El anuncio de Emiliano Aguilar se da en medio de rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal tras la polémica por el inicio de su romance público (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
El anuncio de Emiliano Aguilar se da en medio de rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal tras la polémica por el inicio de su romance público (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Ninguno de los esposos ha confirmado o desmentido la versión. Las especulaciones aumentan en paralelo con la actividad de Emiliano, quien insiste en mantener distancia del núcleo familiar y apoyar abiertamente a Cazzu.

Emiliano Aguilar critica video de Nodal y defiende a Cazzu

La polémica alrededor de Nodal se intensificó con la salida del video del tema ‘Un Vals’ el pasado 9 de abril. Fanáticos y usuarios de redes sociales detectaron un parecido físico entre la modelo protagonista, Dagna Mata, y tanto Ángela Aguilar como Cazzu, lo cual provocó críticas y comparaciones constantes.

Emiliano se pronunció contra Nodal en sus redes y acusó al cantante de faltar al respeto tanto a Ángela como a Cazzu. En palabras del rapero: “Subir un video combinando a dos morras que han batallado por la culpa de esa persona. Y subir un video combinando a esas dos personas en una, ¡wey, estás bien pendejo, estás bien zafado, carnal! Es una falta de respeto. No es que me importe tanto, pero es una falta de respeto para mi hermana y, lo que sí me importa, es a Cazzu”.

Collage de tres mujeres. A la izquierda, Cazzu con cabello oscuro y tatuajes. Al centro y derecha, Ángela Aguilar con cabello oscuro, sonriendo y posando
Emiliano Aguilar critica el nuevo video de Christian Nodal por el parecido de la protagonista con Ángela Aguilar y Cazzu, llamando la atención en redes sociales (RS / Captura de pantalla)

Después, Emiliano utilizó su perfil de Instagram para deslindarse de prácticas similares: “Nada más para aclarar: yo no tuve que usar a ninguna de mis exes, combinada con acá y la chingada. Todo natural, sin pautas”, agradeciendo por el desempeño de su propia canción ‘Harley y Guasón’.

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