México

Día Mundial del Libro 2026: el INBAL celebra con charlas, talleres y más actividades este 23 de abril

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo invita a leer, intercambiar o adquirir alguna de sus publicaciones a precios especiales

Guardar
Imagen BL4ZL4QX2NDSNAEQKRWWCW5YTA

En el marco del Día Mundial del Libro 2026, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organismo de la Secretaría de Cultura, anunció una serie de actividades culturales, charlas y talleres para conmemorar el 23 de abril el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, con el objetivo de promover la lectura y resaltar la importancia del libro en la preservación del conocimiento.

Con estas actividades, el INBAL busca acercar el libro a nuevos públicos y reforzar su papel como herramienta fundamental para el aprendizaje, la creatividad y la difusión cultural en México.

El Día Mundial del Libro 2026 se consolida así como una oportunidad para celebrar la lectura, descubrir nuevas obras y participar en experiencias culturales accesibles para todas y todos.

Lectura colectiva en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Por su parte, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo invita al público a participar en una jornada de lectura libre y colectiva, así como en el intercambio y adquisición de libros a precios accesibles.

El evento se realizará el 23 de abril de 11:00 a 17:00 horas en sus instalaciones ubicadas en San Ángel, en un ambiente que combina historia, arte y literatura.

Charla sobre “Junta de sombras” de Alfonso Reyes

La Coordinación Nacional de Literatura (CNL) y la Capilla Alfonsina ofrecerán una charla virtual sobre el libro Junta de sombras, del escritor Alfonso Reyes.

La actividad estará a cargo del historiador Javier Garciadiego y se transmitirá el 23 de abril a las 17:00 horas a través de Facebook de ambas instituciones.

Durante la charla, se analizarán los 28 ensayos de temática helénica que integran la obra, publicada en 1949 por El Colegio Nacional. Este libro reúne textos escritos entre 1939 y 1945, donde Reyes explora la cultura y el pensamiento de la antigua Grecia con una prosa clara y reflexiva.

El ejemplar original, que conserva anotaciones manuscritas del autor, permanece resguardado en la Capilla Alfonsina como uno de sus tesoros bibliográficos más importantes.

Taller para crear tu propio <i>ex libris</i> en el MUNAL

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) realizará el taller “Crea tu propio ex libris”, en el que los asistentes podrán diseñar sellos personalizados para marcar sus libros mediante técnicas de grabado.

La actividad se llevará a cabo el 23 de abril de 12:00 a 14:00 horas, bajo la guía de la bibliotecaria Diana Pérez, responsable de la biblioteca del museo.

Durante el taller, las y los participantes conocerán la historia del ex libris —que se remonta a los orígenes de la imprenta— y podrán apreciar alrededor de 50 piezas de figuras destacadas como Rufino Tamayo, Roberto Montenegro y José Vasconcelos.

La actividad no requiere registro previo y busca destacar el valor artístico y personal de estos sellos, considerados una “huella” única de quien posee un libro.

Temas Relacionados

Día Mundial del LibroAbril 2026INBALCulturamexico-noticias

Más Noticias

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Mike Vigil detalló en entrevista con Infobae México que la participación de los elementos estadounidenses es una clara violación a las leyes mexicanas

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 21 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 21 de abril

Colectivos celebran decreto para el Servicio Universal de Salud, IMCO advierte sobre retos en su operación

La Secretaría de Salud dirigirá el SUS y formará comités que definirán la coordinación operativa, técnica, legal y financiera.

Colectivos celebran decreto para el Servicio Universal de Salud, IMCO advierte sobre retos en su operación

Se traba el nombramiento de consejeros del INE, votación podría aplazarse hasta el 28 de abril

Kenia López Rabadán dio a conocer que ha solicitado transparencia en los criterios de idoneidad para la selección de los candidatos, sin embargo, no se ha dado

Se traba el nombramiento de consejeros del INE, votación podría aplazarse hasta el 28 de abril

Hoy No Circula para este miércoles 22 de abril en el Valle de México y de Toluca

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula para este miércoles 22 de abril en el Valle de México y de Toluca
MÁS NOTICIAS

NARCO

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de abril: agresor de Teotihuacán planeó el tiroteo con anticipación

ENTRETENIMIENTO

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

Violencia en set de ‘Sin senos no hay paraíso’ impacta en México: la ANDA exige seguridad para actores y crew

Laura Pausini es destrozada en ‘Sale el Sol’ por exigir a fans cantar en sus conciertos: “Le ganó el ego”

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

Juan de Dios Pantoja confiesa que él escribió ataques y revive la guerra con Kenia Os: “Perdón”

DEPORTES

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Canelo Álvarez muestra respaldo para Jaime Munguía previo a la pelea contra Toro Reséndiz: “Confiamos 100% en la victoria”

Así marchan las posiciones en la Liga MX Femenil a falta de una jornada para terminar el torneo

FIFA activa la venta de boletos de última hora para el Mundial

Árbitro ‘Gato’ Ortiz presume título universitario y redes lo revientan: “Orgullo americanista”