Día Mundial del Libro 2026: el INBAL celebra con charlas, talleres y más actividades este 23 de abril

En el marco del Día Mundial del Libro 2026, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organismo de la Secretaría de Cultura, anunció una serie de actividades culturales, charlas y talleres para conmemorar el 23 de abril el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, con el objetivo de promover la lectura y resaltar la importancia del libro en la preservación del conocimiento.

Con estas actividades, el INBAL busca acercar el libro a nuevos públicos y reforzar su papel como herramienta fundamental para el aprendizaje, la creatividad y la difusión cultural en México.

El Día Mundial del Libro 2026 se consolida así como una oportunidad para celebrar la lectura, descubrir nuevas obras y participar en experiencias culturales accesibles para todas y todos.

Lectura colectiva en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Por su parte, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo invita al público a participar en una jornada de lectura libre y colectiva, así como en el intercambio y adquisición de libros a precios accesibles.

El evento se realizará el 23 de abril de 11:00 a 17:00 horas en sus instalaciones ubicadas en San Ángel, en un ambiente que combina historia, arte y literatura.

Charla sobre “Junta de sombras” de Alfonso Reyes

La Coordinación Nacional de Literatura (CNL) y la Capilla Alfonsina ofrecerán una charla virtual sobre el libro Junta de sombras, del escritor Alfonso Reyes.

La actividad estará a cargo del historiador Javier Garciadiego y se transmitirá el 23 de abril a las 17:00 horas a través de Facebook de ambas instituciones.

Durante la charla, se analizarán los 28 ensayos de temática helénica que integran la obra, publicada en 1949 por El Colegio Nacional. Este libro reúne textos escritos entre 1939 y 1945, donde Reyes explora la cultura y el pensamiento de la antigua Grecia con una prosa clara y reflexiva.

El ejemplar original, que conserva anotaciones manuscritas del autor, permanece resguardado en la Capilla Alfonsina como uno de sus tesoros bibliográficos más importantes.

Taller para crear tu propio <i>ex libris</i> en el MUNAL

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) realizará el taller “Crea tu propio ex libris”, en el que los asistentes podrán diseñar sellos personalizados para marcar sus libros mediante técnicas de grabado.

La actividad se llevará a cabo el 23 de abril de 12:00 a 14:00 horas, bajo la guía de la bibliotecaria Diana Pérez, responsable de la biblioteca del museo.

Durante el taller, las y los participantes conocerán la historia del ex libris —que se remonta a los orígenes de la imprenta— y podrán apreciar alrededor de 50 piezas de figuras destacadas como Rufino Tamayo, Roberto Montenegro y José Vasconcelos.

La actividad no requiere registro previo y busca destacar el valor artístico y personal de estos sellos, considerados una “huella” única de quien posee un libro.