Libro por libro: gran trueque de San Ildefonso en la Fiesta de la Rosa

Feria del libro en Ecatepec. (Pexels)

La Fiesta del Libro y la Rosa 2026 tendrá una oferta de obras literarias, taller y conversaciones, con el tema de cultura de paz, con el lema “Nombrar para existir”, a partir de este miércoles 23 al domingo 26 de abril en distintos recintos culturales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el marco de la esperada Fiesta del Libro y la Rosa 2026 de la UNAM, el histórico Colegio de San Ildefonso se suma a las celebraciones con una dinámica imperdible para todos los amantes de la lectura: el gran Trueque de Libros.

Esta actividad lúdica y cultural invita al público a darle una segunda vida a las historias que ya los acompañaron para descubrir nuevas narrativas. El intercambio se llevará a cabo de manera presencial y con entrada libre desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de abril de 2026. Los asistentes podrán acudir al patio de acceso del recinto, ubicado en Justo Sierra 16 y San Ildefonso 33, en el Centro Histórico de la capital, de 11:00 a 15:00 horas.

¿Cómo intercambiar libros?

Para garantizar que la experiencia sea justa para todos los participantes, el recinto ha establecido un reglamento claro basado en el principio de “libro por libro”. Cada persona podrá llevar un máximo de cinco ejemplares por día. Por cada título entregado, el usuario recibirá un boleto que servirá para elegir una nueva obra. Estos boletos mantendrán su total validez mientras dure este magno evento literario.

Un requisito indispensable es que los materiales deben entregarse en buen estado. Esto significa que no se recibirán textos tachados o subrayados, y deben estar completos, conservando su lomo y pastas originales. Por conservación, se rechazará cualquier volumen con insectos, hongos o humedad. Además, la organización ha precisado que no participan en el trueque las revistas, manuales, libros de texto u obras institucionales, enciclopedias, diccionarios, materiales propagandísticos ni libros catalogados como piratas.

Pensando en acercar la lectura a toda la familia, el trueque estará dividido en dos áreas. La sección infantil recibirá desde cuentos para quienes no saben leer hasta literatura para jóvenes de trece años. Por otra parte, la sección general estará destinada exclusivamente para el intercambio entre todos los lectores adolescentes y adultos.

Quienes deseen contribuir desinteresadamente podrán hacer donaciones directas que se sumarán a la mesa central de intercambio durante los cuatro días. Con esta bella iniciativa, el Colegio de San Ildefonso refuerza la cultura de la paz y el aprendizaje, fortaleciendo el tejido social y creando una gran comunidad solidaria de lectores y visitantes en la ciudad de México y sus alrededores.