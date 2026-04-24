México

De Tepic a Saltillo, estas son las ciudades donde los mexicanos se sienten más inseguros, según el Inegi

El 61% de los mexicanos considera que su ciudad es insegura

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Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante
Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

Más de la mitad de la población que habita zonas urbanas en México considera su ciudad insegura, y este temor condiciona la vida diaria: el 61.5% de los mexicanos reporta esta percepción al cierre del primer trimestre del 2026.

Por otra parte, la cifra escala al 67% entre las mujeres, quienes modifican rutinas, evitan salir de noche o acudir a reuniones familiares para prevenir riesgos, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

La encuesta exhibe una brecha de género notable, mientras que el 67.2% de las mujeres considera insegura su ciudad, el porcentaje es de 54.6% en los hombres.

El dato anterior se amplía en espacios como el transporte público, donde la percepción de riesgo responde, en parte, a la persistencia del acoso callejero. Lo mismo ocurre en lugares privados, como los centros de trabajo y la vivienda, donde la encuesta detecta un efecto de la violencia laboral y doméstica.

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Nuevo León ocupó el tercer lugar nacional en feminicidios, así como el sexto lugar en violencia familiar y trata de personas en México y el número once en violaciones en el 2025. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Estados con la mayor percepción de inseguridad

Guadalajara e Irapuato, en Guanajuato aparecen al frente de las localidades con mayor percepción de inseguridad. En ambas ciudades, más del 90% de los habitantes declara sentirse en riesgo en su entorno, un registro que coincide con los episodios de violencia extrema en Jalisco durante febrero del 2026.

Los enfrentamientos entre células del crimen organizado y las Fuerzas Armadas, motivados por la captura del narcotraficante “El Mencho”, intensificaron la idea de peligro entre los residentes, señala la ENSU.

Las áreas urbanas de interés con mayor incremento entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 fueron:

  • Puerto Vallarta, de 32.0 a 59.9 %
  • Tepic, de 37.9 a 53.9 %
  • Zapopan, de 54.7 a 70.8 por ciento.

Mientras que las las áreas urbanas con mayor reducción fueron:

  • San Pedro Garza García, de 8.7 a 4.4 %
  • Saltillo, de 28.1 a 16.7 %
  • Torreón, de 29.5 a 20.3 %,

Comportamientos cotidianos alterados por el temor a la delincuencia

El fenómeno rebasa la mera percepción y cambia las rutinas. El 40% de los mexicanos habitantes de ciudades afirma haber cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de algún delito.

Esta conducta incluye evitar portar objetos de valor, restringir salidas nocturnas, impedir que menores salgan solos e, incluso, dejar de visitar a familiares si hay riesgo.

Entre los espacios de mayor alerta, más del 70% declara sentirse inseguro al utilizar cajeros automáticos en la vía pública. Cerca del 65% menciona temor al transitar por las calles de su colonia. El transporte público y otros sitios de convivencia diaria quedan señalados como críticos.

La ENSU aclara que estos resultados miden el sentimiento social frente a la inseguridad, mas no los delitos denunciados o investigados formalmente.

El registro es útil para anticipar cómo los mexicanos interpretan la situación de violencia y cómo adaptan sus decisiones cotidianas a este entorno urbano.

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