Sheinbaum celebra disminución en percepción de inseguridad en México

(Presidencia)

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su administración mantendrá las acciones para reducir los delitos y mejorar la percepción de seguridad, luego de que la más reciente medición oficial registró una disminución en este indicador a nivel nacional.

Los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que reportó una baja de 63.8% en diciembre de 2025 a 61.5% en marzo de 2026.

Estrategia de seguridad y coordinación institucional

(EFE/Mario Guzmán)

Durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril, la mandataria señaló que el resultado refleja avances en la estrategia de seguridad implementada a nivel federal, basada en la coordinación con autoridades locales.

“Lo importante aquí es que hubo un ligero incremento y hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con los presidentes municipales y los gobiernos de los estados”.

Sheinbaum indicó que el objetivo es mantener el trabajo conjunto con estados y municipios para reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad.

Resultados de la ENSU y retos pendientes

(EFE/Mario Guzmán)

La ENSU, aplicada de manera trimestral por el INEGI, mide la percepción de inseguridad en distintas ciudades del país. El resultado más reciente representa el nivel más bajo registrado durante la actual administración.

A pesar de la disminución, la presidenta reconoció que persisten desafíos, particularmente en delitos patrimoniales y en ciertas regiones con altos niveles de violencia. En ese contexto, reiteró que se continuará fortaleciendo la presencia territorial y el uso de inteligencia como parte de la estrategia.

La administración federal considera este indicador como un avance, aunque mantiene el enfoque en reducir tanto la incidencia delictiva como la percepción de inseguridad entre la población.