Gobierno de CDMX destaca que no se han registrado muertes por interrupción legal del embarazo en casi dos décadas

La marea verde lucha por que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

En 19 años de aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, se han registrado cero muertes maternas asociadas a este procedimiento y se han otorgado más de 300 mil atenciones de aborto, según informa la Secretaría de Salud Pública al conmemorar el aniversario de la reforma que permitió esta práctica.

La dependencia sostiene que garantizar el acceso al aborto seguro no fragiliza las instituciones, sino que contribuye a fortalecerlas.

Desde la entrada en vigor de la ILE en el año 2007, la Secretaría de Salud Pública ha documentado que el modelo de atención desarrollado en la Ciudad de México abarca no solo el procedimiento quirúrgico o medicamentoso, sino también consejería previa, valoración clínica, acceso a métodos recomendados por organismos internacionales, seguimiento posterior y vinculación con otros servicios de salud sexual, como anticoncepción y orientación preventiva.

Este enfoque integral reconoce que la salud reproductiva debe abordarse desde una perspectiva humana y centrada en las personas.

El programa mantiene un proceso de capacitación continua para el personal médico y una actualización permanente de los lineamientos clínicos, lo que permite asegurar la vigencia de estándares internacionales en la atención de las pacientes.

Mujeres participan en la marcha del día de acción global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Políticas públicas comprometidas con derechos humanos ayudan a salvar vidas

El problema no reside en la existencia del aborto, sino en la persistencia del aborto inseguro y en los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a servicios oportunos.

“Cuando existen instituciones que cuidan en lugar de castigar, disminuyen riesgos, se previenen complicaciones y se fortalece la autonomía de quienes toman decisiones sobre su vida reproductiva; ampliar derechos no debilita a las instituciones, las fortalece”, apuntó la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann.

La experiencia acumulada en la capital del país demuestra, de acuerdo con la Secretaría de Salud Pública, que construir políticas orientadas a la libertad, la igualdad y la salud pública permite salvar vidas y reducir complicaciones asociadas con abortos inseguros.

CDMX promete eliminar desigualdades y barreras de acceso

Por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el gobierno capitalino mantiene su compromiso de construir una Ciudad que Produce Salud, afirmó el organismo sanitario.

Parte fundamental de esa meta es eliminar barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, de modo que ninguna decisión sobre el propio cuerpo esté determinada por la desigualdad, el temor o la ausencia de opciones de atención.

La cifra de cero muertes maternas asociadas a la interrupción legal del embarazo en casi dos décadas en la Ciudad de México representa, según la dependencia, una evidencia de que la combinación de derechos, respaldo institucional y servicios médicos adecuados evita riesgos y protege la vida, sin debilitar los marcos legales e institucionales existentes.