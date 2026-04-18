Artículo 19 condena comentarios sexistas de alcalde de Zapopan contra periodista: “Ya párale mijita”

Isaura López Villalobos cuestionó a Juan José Frangie sobre el alto costo de las rentas en el municipio, y otros temas de índole social. (X @article19mxca)

La organización Artículo 19 condenó el discurso sexista y estigmatizante que emitió el presidente municipal de Zapopan, Jalisco, Juan José Frangie, en contra de la periodista Isaura López Villalobos, reportera del medio Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 15 de abril, cuando durante una entrevista, el funcionario municipal realizó los comentarios.

La periodista cuestionó al funcionario sobre temas sociales, como el alto costo de las rentas, el agua contaminada y las fallas en servicios municipales. Ante esto, el alcalde, quien pertenece al partido Movimiento Ciudadano (MC) se dirigió a ella con una actitud confrontativa, la increpó y descalificó su labor informativa, mientras dijo: “Ya párale mijita, puras preguntas que tienen jiribilla, no me interesa contestar las preguntas así. Déjame atender a los medios que sí preguntan algo que vale la pena”.

Juan José Frangie señaló: “Llevas cuatro preguntas que no tienen sentido ¿por qué Canal 44 se está empeñando en seguirnos golpeando, golpeando y golpeando? Así están, tristemente, me dan mucha pena. Y si lo grabaste y lo quieres pasar lo puedes pasar”.

Artículo 19 señaló que las expresiones proferidas contra la periodista no solo buscaban desacreditarla, sino que proyectaban un mensaje que normalizaba la violencia contra quienes ejercen periodismo crítico.

Juan José Frangie, acusó a la periodista de realizar “golpeteo” y demeritó su labor periodística (Imagen Ilustrativa)

Este tipo de discurso, expuso la organización, adquiere especial gravedad cuando proviene de una persona que ocupa un cargo de representación popular, pues contribuye a legitimar agresiones contra los periodistas, y en este caso, tiene un efecto diferenciado de género, que se convierte en una señal de permisividad frente a la violencia contra las mujeres periodistas.

La periodista señaló que se han suscitado eventos similares en el pasado con el presidente municipal de Zapopan, algunos en los que se observa un patrón reiterado de estigmatización y confrontación hacia ella durante coberturas informativas.

Artículo 19 reiteró que la estigmatización desde el poder no es opinión: es una forma de presión que debilita la democracia, al generalizar y atribuir motivaciones políticas al trabajo informativo, desacredita la labor periodística y expone a las personas periodistas a mayores riesgos.

Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor umbral de escrutinio ante la prensa y personas periodistas inserto en estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la información. Se recordó que no corresponde a las autoridades responder solo preguntas que consideren agradables, positivas a su administración, sino aquellas de relevancia pública, sean críticas o no.

Ante esto, Artículo 19 exigió lo siguiente:

- A Juan José Frangie, que se abstenga de emitir expresiones que estigmaticen o desacrediten a la prensa, así como acciones de hostigamiento y conducirse con respeto al ejercicio de la libertad de expresión y al papel del periodismo, en una sociedad democrática.

Juan José Frangie se disculpó por medio de redes sociales. (Captura de pantalla)

- A las autoridades estatales y actores políticos, se les exigió evitar el uso de discursos que deslegitimen el trabajo periodístico y contribuir a generar condiciones seguras para el ejercicio de la libertad de expresión.

- A los partidos políticos en general, entre ellos a MC, exhortar públicamente a sus funcionarios a conducirse con apego a la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, reconociendo públicamente la importancia del ejercicio periodístico para la construcción de la democracia.

- A la instancia de protección estatal, contactar a la periodista para generar medidas de protección acorde a su nivel de riesgo.

Cabe destacar que, Juan José Frangie, se discupó el pasado viernes con la periodista Isaura López Villalobos, por la manera violenta en la que le respondió cuando ella le realizó varios cuestionamientos sobre la situación en Zapopan.

El funcionario compartió un mensaje en sus redes sociales en las que se disculpó con la periodista.

“Te ofrezco una sincera disculpa por la indebida forma en que respondí a tus preguntas. Tienes mi respeto a tu trabajo profesional como periodista”, se lee en la primera parte del mensaje. “Siempre mantendré una relación positiva contigo y todos los medios de comunicación, especialmente con los que informan sobre Zapopan”, finalizó.