El parto que se logró en el IMSS gracias a comunicación entre paciente y personal con discapacidad auditiva

Ante esta situación, dos trabajadoras del IMSS con discapacidad auditiva, Miriam Bautista Morales, auxiliar de limpieza con 15 años de servicio, y Ana Karen Hernández García, auxiliar administrativa con seis meses en el Instituto, intervinieron de manera inmediata. (IMSS)

Una paciente embarazada de 32 semanas, identificada como Erika, llegó al Hospital General de Zona No. 2-A “Troncoso”, en la Ciudad de México, presentando síntomas que requerían valoración médica urgente.

Erika tiene discapacidad auditiva, lo que generó dificultades iniciales para comunicarse con el personal de salud al momento de su ingreso a la unidad hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante esta situación, dos trabajadoras del IMSS con discapacidad auditiva, Miriam Bautista Morales, auxiliar de limpieza con 15 años de servicio, y Ana Karen Hernández García, auxiliar administrativa con seis meses en el Instituto, intervinieron de manera inmediata.

Ambas utilizaron la Lengua de Señas Mexicana (LSM) para establecer una comunicación efectiva con Erika. Gracias a su intervención, lograron transmitir al personal médico la sintomatología que Erika presentaba, lo que permitió una valoración clínica oportuna y la toma de decisiones médicas inmediatas conforme a los protocolos establecidos.

La participación de Miriam y Ana Karen fue esencial para canalizar el caso de forma adecuada y garantizar que Erika recibiera la atención urgente que requería. El equipo multidisciplinario del hospital actuó conforme a los protocolos y brindó atención médica accesible y de calidad, reflejo de un entorno laboral incluyente y de trabajo en equipo dentro del IMSS.

Se observa a una paciente embarazada interactuando con personal de salud en un entorno clínico. Una persona utiliza lenguaje de señas para facilitar la comunicación con la paciente.

Comunicación en lengua de señas y atención médica inmediata

El IMSS informó que la intervención solidaria y oportuna de estas dos trabajadoras permitió superar la barrera de comunicación y asegurar que Erika, derechohabiente con discapacidad auditiva, fuera atendida de manera inmediata.

La institución destacó que actualmente Erika se reporta estable y en buen estado de salud, resultado directo de la atención brindada de forma oportuna y urgente.

La utilización de la Lengua de Señas Mexicana fue indispensable para que Erika pudiera explicar sus síntomas y necesidades al personal médico. Esta comunicación accesible hizo posible que se tomaran decisiones rápidas y adecuadas, garantizando la seguridad tanto de la paciente como de su embarazo.

Vocación de servicio y compromiso institucional

La institución resaltó que este tipo de acciones fortalecen entornos laborales incluyentes, promueven el respeto, la igualdad y el ejercicio pleno de los derechos humanos para todas las personas, especialmente para aquellas con discapacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS reconoció la intervención solidaria de Miriam Bautista Morales y Ana Karen Hernández García como un ejemplo de compromiso institucional, vocación de servicio y solidaridad.

La institución resaltó que este tipo de acciones fortalecen entornos laborales incluyentes, promueven el respeto, la igualdad y el ejercicio pleno de los derechos humanos para todas las personas, especialmente para aquellas con discapacidad.

Ambas trabajadoras coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo espacios laborales incluyentes dentro del Instituto, donde la comunicación accesible y el trabajo en equipo permitan ofrecer atención oportuna y de calidad a personas con discapacidad auditiva, incluso en situaciones clínicas complejas.

Testimonios y experiencias previas

Miriam Bautista Morales compartió que para ella la experiencia representó un momento de satisfacción personal y profesional. (IMSS)

Miriam Bautista Morales compartió que para ella la experiencia representó un momento de satisfacción personal y profesional.

Explicó que “la comunicación fue vital para ayudar a la paciente. La empatía y el trabajo en equipo marcan la diferencia en la atención médica”.

También destacó que no se trata de un hecho aislado, ya que desde su ingreso al Seguro Social ha apoyado al menos a tres pacientes con discapacidad auditiva en este hospital, además de otros casos a lo largo de su trayectoria en distintas unidades médicas.

La experiencia de Miriam y Ana Karen demuestra la importancia de contar con personal sensibilizado y capacitado para atender a personas con discapacidad auditiva, garantizando que la atención médica sea accesible y que ninguna persona quede excluida por barreras de comunicación.

Un ejemplo de inclusión y empatía en el IMSS

El IMSS reiteró su compromiso de seguir construyendo espacios laborales incluyentes y accesibles, donde la solidaridad y el trabajo en equipo sean la base para ofrecer atención médica de calidad a toda la derechohabiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social subrayó que la atención brindada a Erika refleja la empatía que conecta, el compromiso que no espera y la inclusión que se vive día con día dentro de la institución.

El IMSS reiteró su compromiso de seguir construyendo espacios laborales incluyentes y accesibles, donde la solidaridad y el trabajo en equipo sean la base para ofrecer atención médica de calidad a toda la derechohabiencia.

Así, la historia de Erika, Miriam y Ana Karen muestra cómo la inclusión, la empatía y la disposición de ayudar pueden marcar la diferencia en momentos críticos, asegurando que todas las personas, sin importar sus condiciones, reciban la atención médica que necesitan.