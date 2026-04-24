México

¿Conoces el síndrome del “burnout” por el trabajo? Estas son algunas estrategias para evitarlo

Las señales crecientes de fatiga y frustración en trabajadores exponen límites críticos de sistemas laborales actuales y evidencian la necesidad de repensar prácticas empresariales

Guardar
Una persona con expresión de angustia se sujeta la cabeza con ambas manos, sentada en un escritorio con un portátil, papeles y una lámpara encendida, con una cama al fondo.
El síndrome del "burnout"(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse agotado, saturado y sin energía por el trabajo se ha convertido en una respuesta cotidiana para millones de personas. La presión constante por cumplir metas o el temor latente de perder el empleo forman parte del día a día en muchos entornos laborales.

Expresiones como “no puedo, tengo mucho qué hacer” o “no salí temprano” se han normalizado, desplazando la convivencia con seres queridos y relegando el bienestar personal.

“La diferencia fundamental entre el estrés y el síndrome de burnout radica en la raíz del problema. Mientras uno es un fenómeno multifactorial y médico, el otro es estrictamente laboral y suele mejorar al alejarse de la carga de trabajo o al mejorar la gestión de la organización donde se trabaja”, sostuvo la doctora Sara Unda Rojas, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.

No es extraño que este cansancio extremo se confunda con el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), una enfermedad difícil de identificar que no está directamente vinculada al trabajo. Sin embargo, el espacio de trabajo puede potenciar sus síntomas o dificultar la recuperación.

El desgaste profesional, conocido como síndrome de burnout, representa una respuesta al estrés laboral sostenido. Se manifiesta en una pérdida de ánimo para realizar funciones o en una creciente frustración por el ambiente, lo que puede afectar tanto la salud física como la mental.

Tres personas en una oficina oscura trabajando hasta tarde; una mujer estresada mirando su laptop, otra con la cabeza entre las manos y un hombre reclinado agotado.
Burnout (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar factores rojos en el trabajo

De acuerdo con la especialista, detectar a tiempo las señales de alerta puede marcar la diferencia. Estos son los factores de riesgo más relevantes en los centros de trabajo:

  • Liderazgo tóxico: figuras autoritarias que imponen sin diálogo.
  • Exigencia de más tiempo y tareas: cargas excesivas sin reconocimiento.
  • Inseguridad laboral: cambios constantes en la estructura o rotación de personal.
  • Precariedad económica: salarios bajos que obligan a buscar múltiples empleos.
  • Ambigüedad de funciones: falta de claridad en las responsabilidades asignadas.
  • Falta de recursos: necesidad de costear material de trabajo propio.
  • Percepción de inequidad: favoritismo en permisos o ascensos, nepotismo.
  • Violencia y acoso: hostilidad, conflictos sin resolver, normalización del acoso sexual.
  • Cultura de la urgencia: todo se convierte en emergencia, no se respetan horarios.
  • Normalización del descuido: prácticas como saltarse comidas o no dormir, vistas como parte del trabajo.
  • Círculo vicioso de violencia: ambientes hostiles que alimentan el burnout y viceversa.

Este padecimiento se reconoce por tres principales diagnósticos: agotamiento emocional, despersonalización y sensación de falta de realización personal. En casos más graves, los afectados llegan a sentir culpa por no cumplir expectativas y pueden experimentar desde cansancio leve hasta colapsos físicos y mentales.

Estrategias para sobrevivir al desgaste profesional

Abordar el burnout requiere acciones tanto a nivel organizacional como individual. Desde 2018, la NOM-035 en México obliga a los empleadores a identificar riesgos psicosociales y promover entornos laborales saludables, aunque la autogestión de las empresas limita la eficacia de la norma, especialmente en compañías pequeñas.

Para quienes atraviesan esta situación, la recomendación es buscar apoyo social y profesional. La psicoterapia, combinada con técnicas de atención plena (como el Mindfulness) y pausas activas, puede ayudar a romper la inercia del agotamiento.

Temas Relacionados

burnouttrabajadoressalud mentalestrés laboraltrabajoUNAM

Más Noticias

Maru Campos reconoce mala comunicación con Gobierno de Sheinbaum tras muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

La funcionaria aseguró que deben mejorar los canales de diálogo

Maru Campos reconoce mala comunicación con Gobierno de Sheinbaum tras muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

Contralmirante Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Infobae México pudo corroborar los motivos que su abogado expondrá para evitar su extradición

Contralmirante Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Pachuca vs Pumas, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Pumas llega como segundo lugar con 33 puntos, dos por encima de Pachuca

Pachuca vs Pumas, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Seis de cada 10 mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad, según el INEGI: mujeres perciben mayor riesgo

Puerto Vallarta, Tepic y Zapopan registraron mayor aumento en percepción de inseguridad en los últimos cinco meses

Seis de cada 10 mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad, según el INEGI: mujeres perciben mayor riesgo

Ola de calor en CDMX: así afecta a los negocios y trabajadores, según la UNAM

Las PyMEs generan el 52 % de los ingresos y emplean a 27 millones de personas en México

Ola de calor en CDMX: así afecta a los negocios y trabajadores, según la UNAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Contralmirante Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Contralmirante Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Captura de Fernando Farías: él es el marino que destapó la red de huchicol fiscal en la SEMAR y fue asesinado en Colima

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

Sol León revela que estuvo casada con poderoso narco de Sinaloa

Las 7 fugas de “El Guano”: así ha escapado el hermano de “El Chapo” de todos los operativos para capturarlo

ENTRETENIMIENTO

La Spoiler Night de CCXP México 2026 reveló figuras exclusivas y convivencia con leyendas del cine 

La Spoiler Night de CCXP México 2026 reveló figuras exclusivas y convivencia con leyendas del cine 

El inesperado consejo de Florinda Meza a Ángela y Nodal en medio de rumores de separación por ‘Un Vals’

Esta es la razón por la que Ángela Aguilar no estuvo en el palenque de Aguascalientes con Nodal, según Ventaneando

“La número uno en mi vida”: Así describen a Angélica Vale sus hijos tras divorcio con Otto Padrón

“Casa 12”, la película mexicana de suspenso que apuesta por una estética hipnótica en blanco y negro

DEPORTES

Pachuca vs Pumas, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Pachuca vs Pumas, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Chelito Delgado defiende a Larcamón tras su salida de Cruz Azul y respalda a Joel Huiqui para salvar la Liguilla

Larcamón se despide de Cruz Azul con emotivo mensaje: “Les deseo lo mejor en lo que viene”

Chelito Delgado elogia a jugador de Cruz Azul y asegura que está listo para jugar en Francia: “Me lo llevo al Lyon”

Checo Pérez define su etapa con Cadillac como el mayor reto de su carrera en la Fórmula 1