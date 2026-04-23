¿Olas de calor afectan la fertilidad masculina? Esto dice la UNAM

Fertilidad en hombres. Freepik

En los últimos años, diversas investigaciones han revelado los efectos negativos que las olas de calor pueden tener en la salud humana. Estos van desde problemas comunes como golpes de calor, agotamiento y deshidratación, hasta complicaciones más serias, como el empeoramiento de trastornos cardíacos, así como el aumento del riesgo de infartos y de accidentes cerebrovasculares, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A estos efectos se suma un impacto menos visible, pero relevante: la posible afectación en la fertilidad masculina.

Según un estudio realizado por científicos, los hombres expuestos a altas temperaturas durante la formación de sus espermatozoides presentaron una disminución en su número y alteraciones en su morfología, en comparación con quienes no estuvieron sometidos bajo estas condiciones.

Además, se observó que los varones registraron cerca de 58 millones de espermatozoides móviles, es decir, alrededor de 7 millones menos que aquellos en condiciones normales. Este tipo de hallazgos ha generado interés sobre cómo el calor extremo puede influir en la calidad del semen.

La importancia del tiempo de exposición

Pese a estos resultados, el Dr. Ramón Lozano Calderón, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, señaló que para que exista un daño significativo en la calidad del semen, las condiciones deben ser excepcionalmente calurosas y frecuentes. Esto se debe a que el cuerpo humano cuenta con mecanismos de defensa frente a las altas temperaturas, especialmente en los testículos.

Explicó que la bolsa escrotal está formada por varias capas musculares que actúan como un sistema de refrigeración, mientras que el hecho de que ambos órganos se encuentren fuera del cuerpo permite mantener una temperatura entre 1.5 y 2 °C menor a la corporal, lo que brinda protección adicional.

Fertilidad masculina (Freepik)

El especialista también citó evidencia experimental en la que 20 voluntarios fueron sometidos a calentamiento testicular mediante agua a 43 °C durante sesiones prolongadas. En ese contexto, sí se registraron disminuciones en el número, concentración y movilidad de los espermatozoides, además de un aumento en la fragmentación del ADN.

Sin embargo, destacó que la diferencia clave radica en el tiempo de exposición, ya que las olas de calor no suelen alcanzar esos niveles de intensidad ni duración.

Factores adicionales que afectan la calidad del semen

Para Lozano Calderón, aunque las olas de calor pueden tener un efecto, este suele ser limitado cuando la exposición no es constante ni extrema. Por ello, subrayó la importancia de considerar otros elementos que influyen en la calidad del semen.

También indicó que, si el calor fuera determinante, regiones con climas extremadamente cálidos tendrían bajos índices de natalidad, lo cual no ocurre.

Entre los factores que pueden incidir se encuentran:

Desequilibrio hormonal: problemas en la producción de testosterona.

Disfunción eréctil: puede impedir una eyaculación efectiva para concebir.

Trastornos del esperma o semen: como oligospermia, astenospermia o teratospermia.

Estilo de vida: el estrés, consumo de drogas y alcohol, así como el exceso de peso.

Uso frecuente de ropa ajustada: puede elevar la temperatura de los testículos y afectar la producción de espermatozoides.