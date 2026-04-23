Estados Unidos sanciona a 23 proveedores de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa

(Infobae México)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió sanciones contra 23 personas y entidades relacionadas con la adquisición de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa.

En la lista se incluyen a proveedores y distribuidores de químicos que son implementados para la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina, los cuales están involucrados en todas las etapas del suministro.

La red contempla a intermediarios que desde la India facilitan la logística y el envío de los productos químicos a México o Guatemala por vía aérea o marítima, los cuales son etiquetados como “productos químicos seguros” para pasar desapercibidos.

Una que arriban, los intermediarios se encargan de transferir los productos químicos a personas identificadas como “cocineros”, quienes controlan los laboratorios clandestinos de drogas.

El Cártel de Sinaloa ha sido señalado como uno de los más poderosos al operar redes transnacionales para facilitar la adquisición de precursores químicos en Asia y producir drogas en México a través de laboratorios improvisados.

Desde India hasta Guatemala: los sancionados por EEUU

*Información en desarrollo...